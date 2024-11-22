Канада скасовує автоматичні 10-річні візи — Finance.ua

Канада скасовує автоматичні 10-річні візи Сьогодні 19:30 — Особисті фінанси

Канада скасовує автоматичні 10-річні візи

Канада оголосила про чергові зміни у своїй візовій політиці, фактично припинивши автоматичну видачу 10-річних багаторазових віз.

Про це пише портал CTV news.

Видача віз

Раніше відвідувачам Канади могли видавати багаторазові візи на строк до 10 років. Вони дозволяли вільно відвідувати країну та виїжджати з неї протягом цього періоду.

За новими правилами, багаторазові візи, видані на максимальний термін, більше не вважаються стандартними документами, які оформлюються за замовчанням. Наразі співробітники візового відділу оцінюватимуть заявників в індивідуальному порядку, щоб визначити, яку видати візу та термін її дії.

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До важливих факторів належать мета поїздки заявника, статус країни проживання, зв’язок з рідною державою, наявність коштів, стан здоров’я. Також оцінюються економічні та політичні умови у тому місці, звідки приїжджає іноземець. Співробітники консульства можуть вибрати для багаторазових віз термін, який вважатимуть за потрібне.

План щодо рівня імміграції в країні

У країні реалізується новий план щодо зміни рівня імміграції, який розрахований на 2025−2027 роки. Він включає цільові показники та діапазони для оформлення посвідки на постійне місце проживання.

Чиновники зазначають, що в останні роки Канада приймала нових іммігрантів, щоб підтримати економіку та задовольнити потреби ринку праці, зараз настав час відійти від заходів, вжитих після пандемії, «виникає необхідність у більш точному узгодженні рівнів імміграції для тимчасових та постійних жителів із можливостями суспільства».

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Щоб забезпечити ефективне управління міграційною системою, уряд планує скоротити частку тимчасових мешканців до 5% від загальної чисельності населення до кінця 2026 року. Це буде зроблено за рахунок обмеження кількості заяв для студентів — також для них посилять вимоги щодо прожиткового мінімуму, дозволів на роботу після закінчення навчання та віз для подружжя. Останній пункт зачепить і іноземних працівників. Зменшать квоту в низькооплачуваному сегменті. Відповідно до цих скорочень цільові показники для нових тимчасових резидентів становлять 673 650 осіб у 2025 році, 516 600 осіб у 2026-му та 543 600 у 2027-му. Ці цифри відображають кількість дозволів на роботу та навчання, виданих новим прибулим до Канади.

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