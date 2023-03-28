Канада розширила санкції проти іранських компаній та посадовців — Finance.ua

Канада розширила санкції проти іранських компаній та посадовців Сьогодні 10:33 — Фондовий ринок

Канада розширила санкції проти іранських компаній та посадовців

Канада запровадила санкції проти іранських компаній та посадовців, відповідальних за порушення прав людини й виробництво бойових дронів, які в Україні застосовує росія.

Про це в Оттаві оголосила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.

«Настав час розірвати коло насильства та прокласти новий шлях до миру, безпеки й стабільності для іранців», — сказала Жолі.

У її відомстві зазначили, що під нові канадські санкції потрапили вісім фізичних та двоє юридичних осіб, пов’язаних із грубими порушенням прав людини у країні та виробництвом дронів й балістичних ракет.

«Підсанкційні компанії підтримують іранський режим, допомагаючи йому перешкоджати та маніпулювати онлайн комунікацією протестувальників або надаючи Силам правопорядку тактичне обладнання, яке використовується для жорстоких утисків демонстрантів», — пояснили у МЗС.

Майно та кошти усіх підсанкційних осіб на території Канади заморожуються, а їм самим закривається в’їзд до країни.

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Санкції, зокрема, були запроваджені проти старшого виконавчого директора державної корпорації «Qods Aviation Industries» Хасема Дамавандяна, яка виробляє дрони для продажу росії, а також проти директора Організації аерокосмічної промисловості Ірану Надера Хуна.

Зауважимо, що це десятий санкційний пакет, запроваджений Канадою проти Ірану з жовтня минулого року.

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Укрінформ За матеріалами:

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