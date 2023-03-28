ЄС планує запровадити санкції проти молдавських олігархів, — Bloomberg — Finance.ua
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ЄС планує запровадити санкції проти молдавських олігархів, — Bloomberg

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Європейський союз збирається запровадити санкції проти молдовських олігархів, яких звинувачують у сприянні дестабілізації ситуації в країні.
Про це повідомляє Bloomberg.
Джерела видання повідомили, що ЄС працює над створенням правової бази, яка дала б йому змогу ввести санкції проти цих осіб.
У Брюсселі сподіваються, що цю основу буде створено до червня, коли в Кишиневі відбудеться саміт Європейського політичного співтовариства.
Молдова раніше закликала ЄС запровадити санкції проти олігархів, які, на її думку, співпрацюють із росією в прагненні розпалити насильство і повалити уряд, і кілька країн ЄС підтримали ці заклики.
Нагадаємо, раніше глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявляла, що росія посилює спроби вплинути на ситуацію та суспільство у Молдові та Грузії.
За матеріалами:
РБК-Україна
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