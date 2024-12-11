Канада посилила санкції проти росії — Finance.ua

Канада посилила санкції проти росії Вчора 12:17 — Світ

Канада посилила санкції проти росії

Канада запровадила санкції ще проти девʼяти росіян за злочини проти українців.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Канади.

«Канада запроваджує санкції проти осіб, причетних до порушень росією прав людини, що тривають з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну та окупації Криму», — йдеться у заяві.

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Санкції запроваджені проти девʼяти осіб, причетних до систематичного й масового застосування тортур та іншого жорстокого чи негуманного поводження щодо затриманих українців, в тому числі військовополонених та цивільних.

«До санкційного списку внесено співробітників та колаборантів із Федеральної пенітенціарної служби, Федеральної служби безпеки та Національної гвардії росії. Їх безпосередня участь у тортурах та смертях українських військовополонених і цивільних, в тому числі правозахисників, у колоніях добре задокументована», — наголосили у МЗС.

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У відомстві додали, що Канада «продовжить викривати й засуджувати порушення прав людини, вчинені російською владою та її колаборантами проти українських цивільних».

З-поміж інших обмежувальні заходи введені і проти колишнього начальника Оленівської колонії Сергія Євсюкова.

Як повідомлялося, з 2014-го року Канада запровадила санкції проти більш ніж 3000 осіб і установ у росії, білорусі, Молдові за участь у порушенні суверенітету й територіальної цілісності України, а також масових порушеннях прав людини.

Укрінформ За матеріалами:

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