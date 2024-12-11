Канада посилила санкції проти росії — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Канада посилила санкції проти росії

Світ
81
Канада посилила санкції проти росії
Канада посилила санкції проти росії
Канада запровадила санкції ще проти девʼяти росіян за злочини проти українців.
Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Канади.
«Канада запроваджує санкції проти осіб, причетних до порушень росією прав людини, що тривають з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну та окупації Криму», — йдеться у заяві.
Читайте також
Санкції запроваджені проти девʼяти осіб, причетних до систематичного й масового застосування тортур та іншого жорстокого чи негуманного поводження щодо затриманих українців, в тому числі військовополонених та цивільних.
«До санкційного списку внесено співробітників та колаборантів із Федеральної пенітенціарної служби, Федеральної служби безпеки та Національної гвардії росії. Їх безпосередня участь у тортурах та смертях українських військовополонених і цивільних, в тому числі правозахисників, у колоніях добре задокументована», — наголосили у МЗС.
Читайте також
У відомстві додали, що Канада «продовжить викривати й засуджувати порушення прав людини, вчинені російською владою та її колаборантами проти українських цивільних».
З-поміж інших обмежувальні заходи введені і проти колишнього начальника Оленівської колонії Сергія Євсюкова.
Як повідомлялося, з 2014-го року Канада запровадила санкції проти більш ніж 3000 осіб і установ у росії, білорусі, Молдові за участь у порушенні суверенітету й територіальної цілісності України, а також масових порушеннях прав людини.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.