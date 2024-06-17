Канада оголосила про виділення Україні $38 млн: на що витратять кошти — Finance.ua
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Канада оголосила про виділення Україні $38 млн: на що витратять кошти

Казна та Політика
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Канада оголосила про виділення Україні $38 млн: на що витратять кошти
Канада оголосила про виділення Україні $38 млн: на що витратять кошти
На Глобальному саміті миру у Швейцарії прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про пакет заходів на підтримку України на суму 52,4 мільйона канадських доларів (приблизно 38,25 мільйона доларів США).
Про це йдеться на сайті прем’єр-міністра Канади.
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Зазначається, що майже 11 млн доларів підуть на:
  • підтримку вразливих дітей, молоді з груп ризику та реінтеграцію переміщених дітей, які повертаються в Україну, шляхом покращення послуг із захисту дітей та варіантів сімейного догляду;
  • покращення доступу до правосуддя для жертв військових злочинів;
  • підвищення обізнаності сімей та громадянського суспільства про процес розшуку зниклих безвісти;
  • надання підтримки чоловікам, які пережили сексуальне насильство в умовах конфлікту, зокрема військовополоненим.
Також Канада виділить 14,6 млн доларів на відновлення енергетичної інфраструктури. Зокрема, кошти будуть спрямовані на підтримку термінових зусиль України щодо заміни пошкодженого енергетичного обладнання та інфраструктури.
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Ще 11,24 млн доларів Канада виділить на:
  • підтримку Міжнародного валютного фонду у його зусиллях з надання допомоги Україні в отриманні технічної допомоги та навчання, необхідних для проведення економічних реформ та можливого вступу до Європейського Союзу;
  • підвищення здатності України безпечно очищати свою територію від мін та інших вибухонебезпечних наслідків війни;
  • надання уряду України технічної допомоги з боку експертів уряду Канади у галузі юстиції та енергетики.
Згідно з повідомленням на сайті Трюдо, ядерні об’єкти стикаються із загрозами та вразливими місцями у сфері безпеки, тому 1,46 мільйона доларів піде на підтримку безпечної та надійної експлуатації ядерних об’єктів в Україні через Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).
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