Канада надасть Україні пільговий кредит на $300 мільйонів — Finance.ua

Канада надасть Україні пільговий кредит на $300 мільйонів Сьогодні 10:15 — Казна та Політика

Канада надасть Україні пільговий кредит на $300 мільйонів

Цього року уряд Канади надасть Україні черговий пільговий кредит на 400 млн канадських дол. (близько 307 млн дол. США).

Про це йдеться у проєкті державного бюджету Канади, внесеному напередодні до парламенту країни.

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«У бюджеті-2024 оголошено про намір Канади надати Україні 2,4 млрд дол. позик у 2024-му році, з яких 2 млрд дол. вже було перераховано 20 березня через спеціальний адміністративний рахунок МВФ, аби гарантувати спроможність уряду України й надалі надавати послуги своїм громадянам», — стверджується у документі.

Окрім цього, Канада протягом п’яти років перерахує Європейському банку реконструкції та розвитку 137,2 млн євро, які будуть спрямовані на реконструкцію України.

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«Окрім безпосередньої підтримки у її боротьбі проти повномасштабного вторгнення росії, Україна потребує допомоги у відбудові економіки й інфраструктури після завданої путінською війною шкоди. Канада та наші союзники працюють над підтримкою реконструкції України та гарантуванням того, що після війни настане світле майбутнє», — наголошується у державному кошторисі.

Нагадаємо, після початку повномасштабного російського вторгнення, Канада вже надала Україні різноманітної фінансової, гуманітарної, військової та іншої допомоги на понад 10 млрд дол. США.

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Укрінформ За матеріалами:

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