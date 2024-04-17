Канада надасть Україні пільговий кредит на $300 мільйонів — Finance.ua
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Канада надасть Україні пільговий кредит на $300 мільйонів

Казна та Політика
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Канада надасть Україні пільговий кредит на $300 мільйонів
Канада надасть Україні пільговий кредит на $300 мільйонів
Цього року уряд Канади надасть Україні черговий пільговий кредит на 400 млн канадських дол. (близько 307 млн дол. США).
Про це йдеться у проєкті державного бюджету Канади, внесеному напередодні до парламенту країни.
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«У бюджеті-2024 оголошено про намір Канади надати Україні 2,4 млрд дол. позик у 2024-му році, з яких 2 млрд дол. вже було перераховано 20 березня через спеціальний адміністративний рахунок МВФ, аби гарантувати спроможність уряду України й надалі надавати послуги своїм громадянам», — стверджується у документі.
Окрім цього, Канада протягом п’яти років перерахує Європейському банку реконструкції та розвитку 137,2 млн євро, які будуть спрямовані на реконструкцію України.
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«Окрім безпосередньої підтримки у її боротьбі проти повномасштабного вторгнення росії, Україна потребує допомоги у відбудові економіки й інфраструктури після завданої путінською війною шкоди. Канада та наші союзники працюють над підтримкою реконструкції України та гарантуванням того, що після війни настане світле майбутнє», — наголошується у державному кошторисі.
Нагадаємо, після початку повномасштабного російського вторгнення, Канада вже надала Україні різноманітної фінансової, гуманітарної, військової та іншої допомоги на понад 10 млрд дол. США.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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