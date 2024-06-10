Канада на рік продовжила безмитний імпорт української продукції — Finance.ua

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Канада на рік продовжила безмитний імпорт української продукції

Казна та Політика
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Канада на рік продовжила безмитний імпорт української продукції
Канада на рік продовжила безмитний імпорт української продукції
Канада продовжила на рік термін дії звільнення від митних зборів на товари, що походять з України. Це рішення забезпечує продовження безмитного імпорту української продукції до Канади, яке діє з 9 червня 2022 року.
Про це написала міністр економіки Юлія Свириденко.
«Ми щиро вдячні нашим канадським партнерам за підтримку української економіки шляхом збільшення експорту та тимчасової відмови від мит​​і торгових зборів на імпорт з України. Це неоціненний внесок у нашу стійкість», — написала вона.
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На сайті уряду Канади вказано, що згідно з наказом SOR/2024−111, безмитний імпорт української продукції, запроваджений 9 червня 2022 року, триватиме до 9 червня 2025 року.
Згідно з повідомленням, звільнення від митних платежів надається товарам українського походження, які пройшли останній виробничий процес, окрім мінімальних операцій, в Україні. Під мінімальними операціями маються на увазі збереження товару, пакування, розведення водою тощо.
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Крім звільнення від митних зборів, також скасовуються антидемпінгові та компенсаційні мита, сплачувані відповідно до Закону про спеціальні імпортні заходи, на товари, які набули своїх основних характеристик в Україні.
Для отримання пільг імпортер має подати заяву протягом двох років після ввезення товарів. Водночас заборона на імпорт товарів з окремих регіонів України згідно із санкціями за Законом про спеціальні економічні заходи залишається в силі.
Додамо, що за даними Держстату, експорт товарів з України до Канади в першому кварталі 2024 року зріс у 2,66 раза — до $47,43 млн.
За матеріалами:
Діло
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