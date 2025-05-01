Камала Гарріс вперше після поразки на виборах виступила з різкою критикою Трампа — Finance.ua

Камала Гарріс вперше після поразки на виборах виступила з різкою критикою Трампа Сьогодні 20:45

Колишня віцепрезидентка США Камала Гарріс виступила з гострою критикою у бік президента Дональда Трампа. Це сталося вперше після виборів 2024 року, які вона програла.

Демократка виступила на заході у Сан-Франциско до 20-ї річниці заснування Emerge America — організації, що заохочує жінок-демократок до кар’єри політикинь та балотування на виборні посади.

Гарріс під час своєї промови різко розкритикувала перші 100 днів Трампа при владі. Як пишуть ЗМІ, цей виступ Гарріс став найпотужнішим з моменту повернення Трампа до Білого дому. Фактично він ознаменував повернення Гарріс на політичну арену. Після програшу на виборах вона тривалий час зберігала мовчання.

Камала Гарріс під час виступу заявила, що країна спостерігає «повну відмову президента від найвищих ідеалів Америки». Вона похвалила лідерів та інституції, які чинять опір Трампу та його політиці — від членів Конгресу до суддів, які, як сказала демократка, «підтримують верховенство права перед обличчям тих, хто хоче їх ув’язнити», університетів, які не підкоряються «неконституційним вимогам», та звичайних американців.

Читайте також Трамп прокоментував підписання угоди про корисні копалини з Україною: Отримаємо більше вкладеного

Політик також звинуватила Трампа у навмисному залякуванні та поширенні хаосу для зміцнення власної влади.

«Вони розраховують на те, що якщо їм вдасться налякати одних людей, це матиме застрашливий ефект на інших. Але вони не помічають, що страх — це не єдина річ, яка заразна. Сміливість заразна», — заявила Гарріс.

Гарріс також закликаючи американців продовжувати організовуватися, балотуватися на посади та відстоювати основні права та цінності.

Нагадаємо, що вибори у США відбулися 4 листопада 2024 року. Спочатку головними кандидатами на посаду президента були Дональд Трамп та експрезидент Джо Байден. Втім, останній зійшов з виборчих перегонів після невдалих дебатів з Трампом.

Демократи висунули іншого кандидата — Камалу Гарріс, яка на той момент обіймала посаду віцепрезидента США. Вона була першою жінкою на цій посаді.

Трамп здобув перемогу на виборах, а Республіканська партія отримала більшість у Конгресі. Інавгурація Трампа відбулася 20 січня 2025 року.

Це другий президентський строк для Дональда Трампа. Конституція США забороняє втретє ставати президентами. Але республіканець вважає, що все ж зможе знову балотуватися. У його офіційному магазині вже почали продавати мерч з гаслом «Trump 2028».

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.