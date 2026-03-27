Кадровий голод в Україні — ринок праці входить у кризу нового типу

Кандидатка на співбесіді
Український ринок праці поступово виходить із кризи, однак стабільності, яка була раніше, поки немає. У 2025 році компанії активно відкривали вакансії, але зіткнулися з новим викликом: навіть за великої кількості пропозицій знайти потрібних фахівців стало складніше.
Ринок входить у нову фазу, коли сам факт найму вже не гарантує закриття вакансій, показує дослідження «Барометр ринку праці. Прогнози на 2026» від Grc.ua.

Найм є, але він обережний

Протягом 2025 року більшість компаній продовжували набирати персонал. Майже половина роботодавців відкривала вакансії одразу в кількох напрямах, що свідчить про поступове відновлення та обережне зростання бізнесу.
Водночас цей процес залишався стриманим:
  • компанії переважно наймали точково, а не масово;
  • у більшості випадків йшлося про розширення до 10% штату;
  • масштабні набори були винятком, а не правилом.
Бізнес намагається балансувати між потребою в людях і ризиками (фінансовими та безпековими).
Які проблеми заважають наймати працівників

Попри активний найм, нестача працівників лише посилюється. Більше половини компаній називають кадровий дефіцит головною проблемою ринку. Найгостріше це відчувається у робітничих спеціальностях, де брак кандидатів уже став системним.
Ситуацію ускладнюють одразу кілька факторів:
  • відтік працівників за кордон, що зменшує доступний пул кандидатів;
  • розбіжність між зарплатними очікуваннями кандидатів і можливостями компаній (про це говорять понад 40% роботодавців);
  • невідповідність навичок — бізнесу потрібні одні спеціалісти, тоді як ринок пропонує інших.
У результаті процес найму затягується, навіть коли вакансії відкриті.
Чого чекати у 2026 році

Роботодавці не планують згортати найм: у 2026 році активність залишиться на рівні попереднього року.
Очікування бізнесу виглядають так:
  • майже половина компаній продовжить наймати по всіх напрямах;
  • частина зосередиться на точковому підборі або заміні співробітників;
  • більшість планує збільшення штату до 10%;
  • близько чверті — до 11−20%;
  • лише невелика частина готується до більш масштабного розширення.
У підсумку, як заявляють експерти Grc, ринок формує нову реальність: вакансій багато, але кандидатів бракує. У виграші будуть ті компанії, які не лише шукають людей, а й інвестують у розвиток команд, переглядають підходи до зарплат і будують довгострокові відносини з працівниками.
Раніше ми повідомляли, що поки українські компанії говорять про розвиток і новий найм, багато працівників живуть із відчуттям нестабільності та страху втратити роботу: опитування показало, що кожен п’ятий працівник боїться, що його скоротять.
Світлана Вишковська
За матеріалами:
Finance.ua
