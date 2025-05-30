Кабмін затвердив переговорні позиції щодо вступу до ЄС за двома кластерами — Finance.ua

Кабмін затвердив переговорні позиції щодо вступу до ЄС за двома кластерами Сьогодні 16:30 — Казна та Політика

Кабмін затвердив переговорні позиції щодо вступу до ЄС за двома кластерами

Кабінет міністрів України затвердив чергові переговорні позиції України щодо вступу до Європейського Союзу за двома кластерами.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду 30 травня.

«Нещодавно уряд схвалив переговорну позицію України щодо першого кластеру «Основи процесу вступу до ЄС». Документ вже передали до Європейської комісії. Сьогодні розглядаємо та затверджуємо переговорні позиції за другим кластером «Внутрішній ринок» і шостим «Зовнішні відносини», — заявив Шмигаль.

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Прем’єр підкреслив, що другий кластер охоплює ключові напрями функціонування Єдиного ринку ЄС — від вільного руху товарів, послуг, робочої сили та капіталу до правил конкуренції та захисту прав споживачів, що є важливим для українського бізнесу та громадян.

Шостий кластер визначає роль України в спільній зовнішній політиці, безпеці та обороні Євросоюзу, що включає, серед іншого, внесок нашої держави в стабільність Європи та захист континенту від російської загрози.

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Шмигаль наголосив, що зазначені офіційні документи з українськими пропозиціями визначають пріоритети та зобов’язання на шляху до членства в ЄС. Він також повідомив, що Єврокомісія вже в червні планує відкрити переговори за першим кластером.

«Ми рекордно швидко пройшли дистанцію від подачі заявки на членство в Євросоюзі до старту передвступних переговорів. Амбітна ціль на 2025 рік — відкрити на паралельній основі всі шість переговорних кластерів з ЄС», — підкреслив Шмигаль.

theБабель За матеріалами:

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