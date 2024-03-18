Кабмін запроваджує нові виплати для українських фермерів — Finance.ua

Кабмін запроваджує нові виплати для українських фермерів Сьогодні 07:43 — Казна та Політика

Кабінет Міністрів України розширив програму підтримки українських фермерів. Виплати, зокрема, отримають аграрії у громадах, де велися активні бойові дії.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.

«Невеликі фермерські господарства на деокупованих територіях та аграрії в громадах, де велися бойові дії, зможуть отримати 8 тисяч гривень на гектар своїх угідь. Максимальна площа — до 120 гектарів», — розповів Шмигаль.

За його словами, ці кошти допоможуть провести посівну, а потім зібрати врожай.

Прем'єр наголосив, що для української влади принципово важливо підтримати фермерів на деокупованих територіях.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів затвердив порядок компенсації витрат фермерам на гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель.

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