Кабмін запроваджує нові виплати для українських фермерів — Finance.ua

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Кабмін запроваджує нові виплати для українських фермерів

Казна та Політика
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Кабінет Міністрів України розширив програму підтримки українських фермерів. Виплати, зокрема, отримають аграрії у громадах, де велися активні бойові дії.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.
«Невеликі фермерські господарства на деокупованих територіях та аграрії в громадах, де велися бойові дії, зможуть отримати 8 тисяч гривень на гектар своїх угідь. Максимальна площа — до 120 гектарів», — розповів Шмигаль.
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За його словами, ці кошти допоможуть провести посівну, а потім зібрати врожай.
Прем'єр наголосив, що для української влади принципово важливо підтримати фермерів на деокупованих територіях.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів затвердив порядок компенсації витрат фермерам на гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель.
За матеріалами:
РБК-Україна
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