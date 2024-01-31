ТОП-5 областей, де фермери отримали найбільше кредитів — Finance.ua

ТОП-5 областей, де фермери отримали найбільше кредитів Сьогодні 20:00 — Кредит&Депозит

ТОП-5 областей, де фермери отримали найбільше кредитів

375 агрогосподарств з початку 2024 року вже отримали 3 млрд грн банківських кредитів. З них за державною програмою «Доступні кредити 5−7-9%» — 264 господарства профінансовано на 1 млрд грн.

Про це говориться у повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії таких областей:

Київська — 1,6 млрд грн виділено для 38 підприємств;

Харківська — 194,7 млн грн для 20 підприємств;

Чернігівська — 161,5 млн грн для 16;

Львівська — 145 млн грн для 31;

Дніпропетровська — 110,8 млн грн для 22;

Вінницька — 108 млн грн для 33.

За програмою «Доступні кредити 5−7-9%» найбільше отримали підприємства трьох областей:

Харківська — 186,7 млн грн виділено для 19 господарств;

Київська — 128,9 млн грн для 27;

Львівська — 127,6 млн грн для 21;

Вінницька — 92,6 млн грн для 25.

Нагадаємо, за порушення правил експорту агропродукції до деяких країн ЄС підприємців на 6 місяців позбавлятимуть верифікації. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський. Він нагадав, що уряд ухвалив постанову, згідно з якою удосконалюються правила експорту окремих видів сільськогосподарської продукції, щоб запобігти зловживанням.

Відтепер підприємство може бути виключене із переліку верифікованих суб'єктів агропромислового комплексу, якщо від Болгарії, Румунії, Словаччини, Угорщини чи Польщі надійде інформація, що продукція, завантажена для транзиту через ці країни, насправді залишилася в одній із цих країн.

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