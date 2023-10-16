Кабмін виділив 62 мільярди на різні програми відновлення після російської агресії — Finance.ua
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Кабмін виділив 62 мільярди на різні програми відновлення після російської агресії

Казна та Політика
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Кабмін виділив 62 мільярди на різні програми відновлення після російської агресії
Кабмін виділив 62 мільярди на різні програми відновлення після російської агресії
Фонду ліквідації наслідків збройної агресії було виділено на різні програми відновлення 62,3 млрд грн, з яких майже 1,7 млрд передбачено на Сумську область, а 673 млн — на Чернігівську.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Президії Конгресу місцевих і регіональних влад, яка була присвячена питанням Сумської та Чернігівської областей.
«З Фонду ліквідації наслідків збройної агресії було виділено на різні програми відновлення 62,3 млрд грн. З них майже 1,7 млрд передбачено на Сумську область, 673 млн — на Чернігівську», — зазначив Шмигаль.
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За словами премʼєра, спільними пріоритетами центральної влади, регіонів та громад зараз є завершення підготовки до зими, старт та успішне проходження опалювального сезону, відновлення та забезпечення соціальної складової.
Відповідно, ОВА прозвітували про високий рівень готовності до опалювального сезону: на Чернігівщині — 99,5%, на Сумщині — 99,1%.
Водночас продовжуємо розгортати мережу Пунктів незламності. На території Чернігівської області їх створено 330, в Сумській — 541.
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Нагадаємо, в Україні продовжує діяти програма ''єВідновлення'', заяви розглядаються від людей з будь-яких регіонів. Вже є області, які отримали найбільшу суму виплат за пошкоджене житло.
Найбільша сума виплат за пошкоджене житло у Харківській області — 460 млн гривень. На другому місці Київська область — тут сплачено 367 млн гривень. На третьому місці Миколаївська область — 68 млн гривень. Разом на ці три області припадає більше половини всіх виплат по Україні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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