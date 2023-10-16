Кабмін виділив 62 мільярди на різні програми відновлення після російської агресії — Finance.ua

Кабмін виділив 62 мільярди на різні програми відновлення після російської агресії
Фонду ліквідації наслідків збройної агресії було виділено на різні програми відновлення 62,3 млрд грн, з яких майже 1,7 млрд передбачено на Сумську область, а 673 млн — на Чернігівську.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Президії Конгресу місцевих і регіональних влад, яка була присвячена питанням Сумської та Чернігівської областей.
«З Фонду ліквідації наслідків збройної агресії було виділено на різні програми відновлення 62,3 млрд грн. З них майже 1,7 млрд передбачено на Сумську область, 673 млн — на Чернігівську», — зазначив Шмигаль.
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За словами премʼєра, спільними пріоритетами центральної влади, регіонів та громад зараз є завершення підготовки до зими, старт та успішне проходження опалювального сезону, відновлення та забезпечення соціальної складової.
Відповідно, ОВА прозвітували про високий рівень готовності до опалювального сезону: на Чернігівщині — 99,5%, на Сумщині — 99,1%.
Водночас продовжуємо розгортати мережу Пунктів незламності. На території Чернігівської області їх створено 330, в Сумській — 541.
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Нагадаємо, в Україні продовжує діяти програма ''єВідновлення'', заяви розглядаються від людей з будь-яких регіонів. Вже є області, які отримали найбільшу суму виплат за пошкоджене житло.
Найбільша сума виплат за пошкоджене житло у Харківській області — 460 млн гривень. На другому місці Київська область — тут сплачено 367 млн гривень. На третьому місці Миколаївська область — 68 млн гривень. Разом на ці три області припадає більше половини всіх виплат по Україні.
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