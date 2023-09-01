Кабмін встановив вимоги для тимчасового житла ВПО — Finance.ua

Кабмін встановив вимоги для тимчасового житла ВПО
Сьогодні Кабмін схвалив постанову, яка затверджує Порядок функціонування місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Він вперше визначає механізм утворення таких місць, а також мінімальні вимоги для них.
Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграціі.
Постановою, зокрема, передбачено розділення приміщень для ВПО на місця загального користування та з облаштованими ліжко-місцями.
Також встановлюються вимоги до температурного режиму, мінімальної площі для одного ліжко-місця, обладнання кухнями, душовими/туалетними кімнатами, пральними машинами й іншим.
Як зазначили в Мінреінтеграції, протягом наступних 6 місяців Обласні та Київська міська військові адміністрації повинні привести умови місць тимчасового проживання ВПО у відповідність до затверджених стандартів.
Крім того, рішенням уряду доручено цим військовим адміністраціям провести моніторинг стану й облаштування місць тимчасового проживання. А також — затвердити перелік таких місць на території відповідної області. В подальшому такий моніторинг буде проводитися один раз на 6 місяців.
Довідка Finance.ua:
- з 1 вересня правила нарахування грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам стають більш жорсткими;
- зокрема, втрачають право на виплати для внутрішніх переселенців особи, які, починаючи з 15 липня: придбали транспортний засіб, якому менше 5 років; купили квартиру, будинок, земельну ділянку на суму понад 100 тисяч гривень, чи мають на депозитному рахунку в банку понад 100 тисяч гривень.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.
Хочу отримати гроші до зарплати 👛
Поділитися новиною