Кабмін встановив вимоги для тимчасового житла ВПО — Finance.ua

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Кабмін встановив вимоги для тимчасового житла ВПО

Казна та Політика
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Кабмін встановив вимоги для тимчасового житла ВПО
Кабмін встановив вимоги для тимчасового житла ВПО
Сьогодні Кабмін схвалив постанову, яка затверджує Порядок функціонування місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Він вперше визначає механізм утворення таких місць, а також мінімальні вимоги для них.
Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграціі.
Постановою, зокрема, передбачено розділення приміщень для ВПО на місця загального користування та з облаштованими ліжко-місцями.
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Також встановлюються вимоги до температурного режиму, мінімальної площі для одного ліжко-місця, обладнання кухнями, душовими/туалетними кімнатами, пральними машинами й іншим.
Як зазначили в Мінреінтеграції, протягом наступних 6 місяців Обласні та Київська міська військові адміністрації повинні привести умови місць тимчасового проживання ВПО у відповідність до затверджених стандартів.
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Крім того, рішенням уряду доручено цим військовим адміністраціям провести моніторинг стану й облаштування місць тимчасового проживання. А також — затвердити перелік таких місць на території відповідної області. В подальшому такий моніторинг буде проводитися один раз на 6 місяців.

Довідка Finance.ua:

  • з 1 вересня правила нарахування грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам стають більш жорсткими;
  • зокрема, втрачають право на виплати для внутрішніх переселенців особи, які, починаючи з 15 липня: придбали транспортний засіб, якому менше 5 років; купили квартиру, будинок, земельну ділянку на суму понад 100 тисяч гривень, чи мають на депозитному рахунку в банку понад 100 тисяч гривень.
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За матеріалами:
УНН
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