Кабмін схвалив умови реструктуризації єврооблігацій «Нафтогазу» за 2022 і 2026 роки — Finance.ua

Кабмін схвалив умови реструктуризації єврооблігацій «Нафтогазу» за 2022 і 2026 роки Сьогодні 09:14 — Казна та Політика

Кабмін схвалив умови реструктуризації єврооблігацій «Нафтогазу» за 2022 і 2026 роки

Кабінет Міністрів погодив умови реструктуризації єврооблігацій НАК «Нафтогаз України» з термінами погашення у липні 2022 року та листопаді 2026 року.

Про це повідомляє пресслужба «Нафтогазу».

Йдеться про затвердження домовленостей, яких компанія вже досягла з інвесторами.

Очікується, що реструктуризація завершиться до кінця липня 2023 року.

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Раніше повідомлялося, що «Нафтогаз» з євробондів-2022 пропонує відстрочити виплату 50% основного боргу на два роки — до 19 липня 2024 року, решту 50% - до 19 липня 2025 року, тоді як у лютому він пропонував погасити весь випуск 19 липня 2024 року.

Щодо відстрочки погашення євробондів-2026 пропозиція залишилася незмінною: 50% - на рік, до 8 листопада 2027 року та ще 50% - до 8 листопада 2028 року.

Виплату відсотків за євробондами-2022, що належать на 19 січня 2023 року, 19 липня 2023 року та 19 січня 2024 року, пропонується перенести до 19 липня 2024 року. По євробондах-2026 з 8 листопада 2022 року, 8 травня 2023 року, 8 листопада 2023 року та 8 травня 2024 року — на 8 листопада 2024 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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