«Нафтогаз» за 5 місяців сплатив до держбюджету податків на понад 40 мільярдів — Finance.ua

«Нафтогаз» за 5 місяців сплатив до держбюджету податків на понад 40 мільярдів Сьогодні 06:46 — Фондовий ринок

За січень-травень 2023 року група «Нафтогаз» сплатила до держбюджету податків на суму понад 40 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба «Нафтогазу».

Зазначається, що це 13% всіх платежів, що контролюються Державною податковою службою України.

«Лише у травні підприємства групи „Нафтогаз“ сплатили до державного бюджету 9 млрд гривень. Таким чином ми забезпечили майже десяту частину всіх податкових надходжень в цьому місяці», — заявив голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов.

За п’ять місяців зведений бюджет України (державний та місцевий бюджети) підприємства групи «Нафтогаз» поповнили на 43 млрд гривень, додали в компанії.

Економічна Правда За матеріалами:

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