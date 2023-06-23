ЄБРР цьогоріч розподілить 600 млн євро між «Нафтогазом», «Укргідроенерго» та «Укренерго» — Finance.ua

ЄБРР цьогоріч розподілить 600 млн євро між «Нафтогазом», «Укргідроенерго» та «Укренерго» Сьогодні 19:48 — Фондовий ринок

ЄБРР цьогоріч розподілить 600 млн євро між «Нафтогазом», «Укргідроенерго» та «Укренерго»

Європейський банк реконструкції та розвитку планує вкласти 600 млн євро інвестицій в українську енергетику.

Про це повідомляє пресслужба ЄБРР.

Відповідні меморандуми підписано з Кабінетом Міністрів, компаніями «Укргідроенерго», «Укренерго» і «Нафтогаз України» в рамках конференції з відновлення України, яка проходить у Лондоні.

Зокрема, меморандум із Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» передбачає три головні напрями співпраці: формування стратегічних запасів природного газу, інвестиції для декарбонізації і зменшення викидів метану, а також інвестиції для підвищення енергоефективності.

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Пакет фінансування надійде «Укргідроенерго» після нещодавньої повені в Херсонській області, спричиненої пошкодженням дамби Нова Каховка на річці Дніпро. 50 млн євро буде фінансуванням ліквідності для підтримки стійкості компанії, а решта 150 млн євро призначені для відновлення двох гідроелектростанцій поблизу ЗАЕС.

«Укренерго» буде надано фінансування на 200 млн євро, яке піде на забезпечення ліквідності, пов’язаної з ринковими реформами.

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