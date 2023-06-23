ЄБРР цьогоріч розподілить 600 млн євро між «Нафтогазом», «Укргідроенерго» та «Укренерго» — Finance.ua

ЄБРР цьогоріч розподілить 600 млн євро між «Нафтогазом», «Укргідроенерго» та «Укренерго»
Європейський банк реконструкції та розвитку планує вкласти 600 млн євро інвестицій в українську енергетику.
Про це повідомляє пресслужба ЄБРР.
Відповідні меморандуми підписано з Кабінетом Міністрів, компаніями «Укргідроенерго», «Укренерго» і «Нафтогаз України» в рамках конференції з відновлення України, яка проходить у Лондоні.
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Зокрема, меморандум із Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» передбачає три головні напрями співпраці: формування стратегічних запасів природного газу, інвестиції для декарбонізації і зменшення викидів метану, а також інвестиції для підвищення енергоефективності.
Пакет фінансування надійде «Укргідроенерго» після нещодавньої повені в Херсонській області, спричиненої пошкодженням дамби Нова Каховка на річці Дніпро. 50 млн євро буде фінансуванням ліквідності для підтримки стійкості компанії, а решта 150 млн євро призначені для відновлення двох гідроелектростанцій поблизу ЗАЕС.
«Укренерго» буде надано фінансування на 200 млн євро, яке піде на забезпечення ліквідності, пов’язаної з ринковими реформами.
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