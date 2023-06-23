ЄБРР цьогоріч розподілить 600 млн євро між «Нафтогазом», «Укргідроенерго» та «Укренерго» — Finance.ua
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ЄБРР цьогоріч розподілить 600 млн євро між «Нафтогазом», «Укргідроенерго» та «Укренерго»

Фондовий ринок
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ЄБРР цьогоріч розподілить 600 млн євро між «Нафтогазом», «Укргідроенерго» та «Укренерго»
ЄБРР цьогоріч розподілить 600 млн євро між «Нафтогазом», «Укргідроенерго» та «Укренерго»
Європейський банк реконструкції та розвитку планує вкласти 600 млн євро інвестицій в українську енергетику.
Про це повідомляє пресслужба ЄБРР.
Відповідні меморандуми підписано з Кабінетом Міністрів, компаніями «Укргідроенерго», «Укренерго» і «Нафтогаз України» в рамках конференції з відновлення України, яка проходить у Лондоні.
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Зокрема, меморандум із Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» передбачає три головні напрями співпраці: формування стратегічних запасів природного газу, інвестиції для декарбонізації і зменшення викидів метану, а також інвестиції для підвищення енергоефективності.
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Пакет фінансування надійде «Укргідроенерго» після нещодавньої повені в Херсонській області, спричиненої пошкодженням дамби Нова Каховка на річці Дніпро. 50 млн євро буде фінансуванням ліквідності для підтримки стійкості компанії, а решта 150 млн євро призначені для відновлення двох гідроелектростанцій поблизу ЗАЕС.
«Укренерго» буде надано фінансування на 200 млн євро, яке піде на забезпечення ліквідності, пов’язаної з ринковими реформами.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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