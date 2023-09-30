Jaguar переходить на стандарт зарядки Tesla — Finance.ua

Jaguar переходить на стандарт зарядки Tesla Сьогодні 06:46 — Технології&Авто

Jaguar переходить на стандарт зарядки Tesla

Компанія Jaguar оголосила, що підписала угоду з Tesla про отримання доступу до розгалуженої мережі Supercharging Tesla в Сполучених Штатах, Канаді та Мексиці.

Крім того, компанія офіційно оголосила, що її електричні моделі наступного покоління, які будуть випущені в 2025 році, включатимуть зарядний роз'єм, розроблений Tesla за північноамериканським стандартом зарядки (NACS). Іншими словами, нові моделі зможуть заряджати Supercharge без адаптера.

Не забув Jaguar і про своїх поточних клієнтів, які їздять на Jaguar I-Pace. Планується поставка адаптерів NACS від Tesla для драйверів I-Pace, коли вони будуть доступні. Такі адаптери можуть з’явитися на ринку в 2024 році, тому що цей рік згадували кілька інших виробників, які підписалися на перехід від роз'єму зарядки CCS1 до NACS у Північній Америці.

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Jaguar додає, що впровадження NACS буде комплексним, включаючи транспортні засоби, домашні зарядні пристрої та адаптери для старих моделей.

Компанія також повторює, що в рамках стратегії Reimagine Jaguar Land Rover бренд Jaguar стане повністю електричним брендом. Угода з Tesla є частиною стратегії створення глобальної екосистеми електромобілів.

Як ми розуміємо, це лише питання часу, коли ми почуємо, що бренд Land Rover також використовуватиме роз'єм для зарядки NACS. Важко уявити, що в одній автомобільній групі будуть різні рішення.

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Список брендів, які мають намір встановити зарядні пристрої NACS на своїх автомобілях у Північній Америці, починаючи з 2025 року, вже перевищив 10 виробників: Ford, General Motors, Rivian, Volvo Cars, Polestar, Mercedes-Benz, Nissan, Fisker, Honda (з Acura) і Jaguar плюс Tesla (очевидно) і Aptera.

Марк Каміллері, директор служби електрифікації Jaguar, зазначив: «Хоча більшість зарядок відбувається вдома, наші клієнти хочуть мати доступ до швидких, надійних і зручних зарядних пристроїв. Tesla створила мережу зарядних пристроїв по всьому світу, яка забезпечує це, і ми раді працювати з ними, щоб забезпечити доступ для клієнтів Jaguar».

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