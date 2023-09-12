Tesla разом із постачальниками планує інвестувати $15 млрд у завод у Мексиці — Finance.ua

Tesla разом із постачальниками планує інвестувати $15 млрд у завод у Мексиці Сьогодні 23:19 — Фондовий ринок

Tesla разом із постачальниками планує інвестувати $15 млрд у завод у Мексиці

Автовиробник Tesla та його постачальники інвестують $15 млрд протягом наступних двох років у завод, який все ще будується у Мексиці, це втричі перевищує суму інвестицій, про яку раніше заявляли офіційні мексиканські особи.

Про це пише Reuters.

У березні генеральний директор Tesla Ілон Маск заявив, що компанія відкриє гігафабрику в північному штаті Нуево-Леон, що є частиною прагнення виробника електромобілів розширити свою глобальну присутність.

У той час Маск не уточнив подробиці інвестицій Tesla, але мексиканські чиновники заявили, що завод вимагатиме інвестицій у розмірі $5 млрд.

Нині ж губернатор Нуево-Леона Семюел Гарсія заявив, що тепер на обʼєкт піде втричі більше коштів.

«Лише Tesla та її постачальники генерують інвестиції у розмірі $15 млрд за два роки», — сказав губернатор, додавши, що ця «величезна сума» вимагатиме від штату більше витрат на автомагістралі та інші громадські роботи.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.