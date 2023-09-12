Tesla разом із постачальниками планує інвестувати $15 млрд у завод у Мексиці — Finance.ua
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Tesla разом із постачальниками планує інвестувати $15 млрд у завод у Мексиці

Фондовий ринок
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Tesla разом із постачальниками планує інвестувати $15 млрд у завод у Мексиці
Tesla разом із постачальниками планує інвестувати $15 млрд у завод у Мексиці
Автовиробник Tesla та його постачальники інвестують $15 млрд протягом наступних двох років у завод, який все ще будується у Мексиці, це втричі перевищує суму інвестицій, про яку раніше заявляли офіційні мексиканські особи.
Про це пише Reuters.
У березні генеральний директор Tesla Ілон Маск заявив, що компанія відкриє гігафабрику в північному штаті Нуево-Леон, що є частиною прагнення виробника електромобілів розширити свою глобальну присутність.
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У той час Маск не уточнив подробиці інвестицій Tesla, але мексиканські чиновники заявили, що завод вимагатиме інвестицій у розмірі $5 млрд.
Нині ж губернатор Нуево-Леона Семюел Гарсія заявив, що тепер на обʼєкт піде втричі більше коштів.
«Лише Tesla та її постачальники генерують інвестиції у розмірі $15 млрд за два роки», — сказав губернатор, додавши, що ця «величезна сума» вимагатиме від штату більше витрат на автомагістралі та інші громадські роботи.

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За матеріалами:
Forbes.ua
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