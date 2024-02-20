Jaguar Land Rover зміщує фокус уваги з електромобілів на гібриди — Finance.ua

Jaguar Land Rover зміщує фокус уваги з електромобілів на гібриди Сьогодні 07:43 — Технології&Авто

Jaguar Land Rover зміщує фокус уваги з електромобілів на гібриди

Jaguar Land Rover пригальмовує плани з випуску електромобілів (планувалось випустити до шести нових моделей до 2026 року) на користь гібридів з підзарядкою, врахувавши зростання попиту на них.

JLR (колишня Jaguar Land Rover) сповільнює свої плани щодо запуску електромобілів для всіх своїх брендів. Чому так? Частково для того, щоб дати більше часу на розробку, а також для того, щоб задовольнити нещодавній сплеск попиту на свої гібридні автомобілі з підзарядкою.

Нещодавно, виступаючи перед журналістами, генеральний директор Адріан Марделл натякнув на незначне скорочення плану запуску електромобілів, детально розробленого його попередником Тьєррі Боллоре у 2021 році. Марделл сказав: «Ми говорили про шість Land Rover до 2026 року. Але реальність така, що до 2026 року у нас, швидше за все, буде загалом шість продуктів JLR.»

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«Ми не поспішаємо, щоб переконатися, що виведемо на ринок найкращі автомобілі, які коли-небудь розробляли, з цією новою технологією».

Першим з нових електромобілів JLR є Range Rover EV, на який вже отримано понад 16 тисяч заявок, що свідчить про зацікавленість у ньому напередодні запуску, який заплановано на кінець цього року.

Марделл сказав, що дата запуску цього автомобіля може бути перенесена, щоб забезпечити його повну готовність до виходу на ринок: «Це дуже важливо для нас, і якщо для цього знадобиться ще кілька місяців, команді нададуть додатковий час, щоб наші автомобілі мали ту магію, якою ми славимось».

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Але ще одним фактором, який вплинув на рішення JLR сповільнити розгортання виробництва електромобілів, стало зростання попиту на гібриди з можливістю підзарядки від електромережі. «Галузь стрімко розвивається протягом останніх трьох років, і ми наполегливо працюємо над тим, щоб запропонувати більше автомобілів PHEV, — сказав Марделл».

Наразі JLR продає гібридні версії Range Rover, Range Rover Sport, Evoque, Velar, Discovery Sport, Defender, Jaguar F-Pace та E-Pace з можливістю підключення до електромережі. Які ще новинки в цьому сегменті заплановано — поки не повідомляється.

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Land Rover Discovery, ймовірно, перебуває на занадто пізньому етапі свого життєвого циклу, щоб виправдати дороговартісну програму реінжинірингу, необхідну для додавання опції PHEV. Це ж стосується і Jaguar XE та XF, які незабаром будуть зняті з виробництва, щоб звільнити місце для нових моделей Jaguar, в тому числі електричних.

Більш імовірно, що компанія збільшить випуск існуючих моделей PHEV, щоб задовольнити зростаючий попит. Гібриди, що підключаються, продовжуватимуть відігравати важливу роль для JLR у найближчі роки. До кінця цього десятиліття компанія запропонує електрифіковану версію кожної моделі. Таким чином їх частка зросте до 60% в 2030 році, а до 2036 року цей показник становитиме всі 100%.

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