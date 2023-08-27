Land Rover готує кілька нових позашляховиків Discovery — Finance.ua

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Land Rover готує кілька нових позашляховиків Discovery

Технології&Авто
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Land Rover готує кілька нових позашляховиків Discovery
Land Rover готує кілька нових позашляховиків Discovery
JLR (Jaguar Land Rover) планує розширити лінійку моделей Discovery. Це пов’язано з падінням продажів кросовера.
Про це повідомили на сайті Automotive News Europe.
Кросовери Land Rover Discovery й Discovery Sport продемонстрували невисокі показники продажів за підсумками другого кварталу 2023 року. Це пов’язано з величезною популярністю позашляховика Defender.
У JLR не збираються відмовлятися від Land Rover Discovery й Discovery Sport. Замість цього вони увійдуть до розширеної лінійки моделей.
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Land Rover розробляє електричну версію Land Rover Discovery. Електрокросовер буде побудований на новій платформі.
Генеральний директор JLR Адріан Марделл заявив, що концерну необхідно створити бізнес-модель, яка буде успішною. Тому майбутнє моделей Land Rover Discovery й Discovery Sport залишається невідомим.
У Land Rover зацікавлені в збереженні найдешевших моделей. Електрична версія Land Rover Discovery може допомогти підвищити інтерес покупців до кросовера.
За матеріалами:
Фокус
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