Land Rover готує кілька нових позашляховиків Discovery — Finance.ua

Land Rover готує кілька нових позашляховиків Discovery Вчора 23:33 — Технології&Авто

Land Rover готує кілька нових позашляховиків Discovery

JLR (Jaguar Land Rover) планує розширити лінійку моделей Discovery. Це пов’язано з падінням продажів кросовера.

Про це повідомили на сайті Automotive News Europe.

Кросовери Land Rover Discovery й Discovery Sport продемонстрували невисокі показники продажів за підсумками другого кварталу 2023 року. Це пов’язано з величезною популярністю позашляховика Defender.

У JLR не збираються відмовлятися від Land Rover Discovery й Discovery Sport. Замість цього вони увійдуть до розширеної лінійки моделей.

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Land Rover розробляє електричну версію Land Rover Discovery. Електрокросовер буде побудований на новій платформі.

Генеральний директор JLR Адріан Марделл заявив, що концерну необхідно створити бізнес-модель, яка буде успішною. Тому майбутнє моделей Land Rover Discovery й Discovery Sport залишається невідомим.

У Land Rover зацікавлені в збереженні найдешевших моделей. Електрична версія Land Rover Discovery може допомогти підвищити інтерес покупців до кросовера.

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