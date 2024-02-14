Представлено найекстремальніший Land Rover (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Представлено найекстремальніший Land Rover (фото)

Технології&Авто
27
Представлено найекстремальніший Land Rover (фото)
Представлено найекстремальніший Land Rover (фото), Фото: scarbovintage
У США створили надпотужний позашляховик SV Rover. Екстремальна модель на базі Land Rover Defender випускатиметься дрібними серіями і продаватиметься за ціною від 1,5 мільйона доларів.
Про це повідомляється на сайті компанії Scarbo Vintage.
Саме це ательє виконало божевільний тюнінг Land Rover Defender. Від класичного позашляховика мало що залишилося — його видають хіба що двері.
Фото: scarbovintage
Фото: scarbovintage
SV Rover отримав повністю нове шасі, а більшість його кузовних панелей карбонові. Кліренс істотно збільшено, а колісні арки розширили, щоб помістити величезні 40-дюймові шини для бездоріжжя. Також з’явилася діодна оптика.
Салон Land Rover Defender вирізняється простим стилем, але в його оздобленні використані карбон і алькантара. Встановлено спортивні крісла Sparco, а на передній панелі з’явилися віртуальний щиток приладів і 12,8-дюймовий тачскрін.
Оснащення також охоплює клімат-контроль і електросклопідйомники. Ззаду передбачено невеликий багажник.
Фото: scarbovintage
Фото: scarbovintage
Позашляховик SV Rover доступний у двох версіях. Бензиновий варіант отримав 1115-сильний V8 з турбонаддувом, а електромобіль — 1020-сильну установку і батарею на 75 кВт∙год.
В обох модифікаціях передбачено повний привід зі знижувальною передачею і блокуваннями диференціалів. Встановлено повністю нову підвіску зі змінним кліренсом і робочим ходом у 762 мм. Сповільнюють SV Rover карбоново-керамічні гальма діаметром 400 мм.
За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.