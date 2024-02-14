Представлено найекстремальніший Land Rover (фото) — Finance.ua

Представлено найекстремальніший Land Rover (фото) Сьогодні 01:24 — Технології&Авто

Представлено найекстремальніший Land Rover (фото), Фото: scarbovintage

У США створили надпотужний позашляховик SV Rover. Екстремальна модель на базі Land Rover Defender випускатиметься дрібними серіями і продаватиметься за ціною від 1,5 мільйона доларів.

Про це повідомляється на сайті компанії Scarbo Vintage.

Саме це ательє виконало божевільний тюнінг Land Rover Defender. Від класичного позашляховика мало що залишилося — його видають хіба що двері.

Фото: scarbovintage

SV Rover отримав повністю нове шасі, а більшість його кузовних панелей карбонові. Кліренс істотно збільшено, а колісні арки розширили, щоб помістити величезні 40-дюймові шини для бездоріжжя. Також з’явилася діодна оптика.

Салон Land Rover Defender вирізняється простим стилем, але в його оздобленні використані карбон і алькантара. Встановлено спортивні крісла Sparco, а на передній панелі з’явилися віртуальний щиток приладів і 12,8-дюймовий тачскрін.

Оснащення також охоплює клімат-контроль і електросклопідйомники. Ззаду передбачено невеликий багажник.

Фото: scarbovintage

Позашляховик SV Rover доступний у двох версіях. Бензиновий варіант отримав 1115-сильний V8 з турбонаддувом, а електромобіль — 1020-сильну установку і батарею на 75 кВт∙год.

В обох модифікаціях передбачено повний привід зі знижувальною передачею і блокуваннями диференціалів. Встановлено повністю нову підвіску зі змінним кліренсом і робочим ходом у 762 мм. Сповільнюють SV Rover карбоново-керамічні гальма діаметром 400 мм.

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