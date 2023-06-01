Land Rover представив найшвидший і найтехнологічніший Range Rover Sport в історії (фото) — Finance.ua

Land Rover представив найшвидший і найтехнологічніший Range Rover Sport в історії (фото) 01.06.2023, 02:23 — Технології&Авто

Land Rover представив найшвидший і найтехнологічніший Range Rover Sport в історії (фото)

Компанія Land Rover представила новий позашляховик Range Rover Sport SV 2024 модельного року, який виробник називає найшвидшим та найпотужнішим Range Rover Sport в історії.

У минулому залишився 5,0-літровий двигун V8 із турбонаддувом, розроблений Jaguar Land Rover. Замість нього встановлений 4,4-літровий двигун V8 з подвійним турбонаддувом та технологією м’якого гібрида, запозиченою у BMW. Силова установка видає 626 к.с. потужності та 800 Нм крутного моменту — на 59 к.с. та 100 Нм більше, ніж раніше.

Range Rover Sport SV 2024 модельного року потрібно 3,6 секунди, щоб розігнатися до 96 км/год, а максимальна швидкість досягає 290 км/год. Це дуже вражає, якщо врахувати, що йдеться про машину, яка важить цілих 2560 кг.

Range Rover Sport SV 2024 отримав перші у світі 23-дюймові колеса із вуглецевого волокна, які в сумі знижують масу автомобіля на 36 кг. Він є першим Range Rover з додатковими вуглецево-керамічними гальмами (Brembo), які на 34 кг легші в порівнянні зі стандартними залізними гальмами. Капот із вуглецевого волокна знижує масу ще на 76 кг.

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На цьому позашляховику встановлені шини Michelin Pilot Sport All Season 4 розміром 285/40 R23 спереду та шини розміром 305/35 R23 ззаду. Оновлений динамічний режим їзди занижує автомобіль на 15 мм, а також покращує реакцію дросельної заслінки, кермо та швидкість реакції восьмиступеневої автоматичної коробки передач.

У салоні Range Rover Sport SV 2024 також вистачає сюрпризів. Наприклад, встановлені передні сидіння Body and Soul Seats (BASS), які вібрують залежно від музики, що відтворюється через аудіосистему Meridian із 29 динаміками потужністю 1430 Вт. Це дозволяє водієві та передньому пасажиру «відчувати» музику.

Протягом першого року виробництва Land Rover буде продавати швидкісний позашляховик строго як Edition One, який доступний тільки для обраних клієнтів для замовлення на запрошення.

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Ampercar За матеріалами:

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