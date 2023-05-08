Land Rover відродив класичний Defender (фото) — Finance.ua

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Land Rover відродив класичний Defender (фото)

Технології&Авто
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Land Rover відродив класичний Defender (фото)
Land Rover відродив класичний Defender (фото), Фото: Land Rover
Культовий Land Rover Defender першого покоління повертається. Відому позашляхову модель випустять лімітованою серією Works V8 Islay Edition з 30 екземплярів.
Про це повідомляє офіційний сайт британського бренду.
За основу взято Land Rover Defender 2012-2016 років випуску. Буде запропоновано як короткий тридверний варіант 90, так і подовжену п’ятидверну версію 110. Дизайн авто змінено і витримано в дусі більш старих Land Rover Series III 1971 року.
Фото: Land Rover
Фото: Land Rover
Салон Land Rover Defender Works V8 Islay Edition оброблений шкірою, а підлога в багажнику виконана з дерева. Також є вставки з дорогої тканини з картатим візерунком у шотландському стилі.
Під капотом встановлений 5,0-літровий V8 потужністю 405 к. с. З 8-ступінчастим автоматом новий Land Rover Defender розганяється до 100 км/год за 5,6 с, а максимальна швидкість обмежена на 171 км/год.
Фото: Land Rover
Фото: Land Rover
Щоб впоратися з такою потужністю, позашляховик отримав нові пружини підвіски та амортизатори, а також ефективніші гальма. Звичайно, збережений повний привід з понижувальною передачею.
Ціна Land Rover Defender Works Islay Edition V8 буде на рівні Bentely Bentayga — 230 000 фунтів стерлінгів ($290 000) за коротку версію і 245 000 фунтів стерлінгів ($308 500) — за п’ятидверну. Кожному покупцю подарують дорогий віскі Kilchoman (його випускає компанія внучки засновника Land Rover) та дві фірмові склянки.
За матеріалами:
Фокус
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