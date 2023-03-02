Ізраїль продовжив візи українським біженцям — Finance.ua

Ізраїль продовжив візи українським біженцям
Ізраїль продовжив візи українським біженцям, які перебувають в країні від початку повномасштабної війни в Україні. Тепер їх термін закінчиться за два місяці.
Про це повідомляє Управління з питань населення та імміграції Ізраїлю.
Заступник міністра внутрішніх справ Майкл Малькіалі оновив політику щодо перебування громадян України в Ізраїлі. Зокрема продовжив візи до 30 квітня 2023 року.
Зазначається, що туристичні візи будуть продовжені автоматично до 30 квітня 2023 року всім українцям, які законно перебувають в Ізраїлі від початку повномасштабної війни.
Також роботодавці громадян України, які перебувають в Ізраїлі за туристичною візою, можуть не боятись штрафів, якщо їхній працівник перебуває в Ізраїлі понад 90 днів.
Згідно з новим розпорядженням, роботодавець не отримає штрафу лише в тому випадку, якщо його працівник в’їхав до Ізраїлю до 30 вересня 2022 року.
Довідка Finance.ua:
- Ізраїль планує надати кредитні гарантії на суму до 200 мільйонів доларів для проєктів у галузі охорони здоров’я та цивільної інфраструктури в Україні;
- перші в історії Ізраїлю експортні поставки нафти розпочались з розробленого компанією Energean родовища Каріш у східному Середземномор’ї — це знаковий момент для країни, яка колись була вразливою до нестачі внутрішніх енергоносіїв;
- Тель-Авів потрапив у рейтинг найдорожчих міст світу у 2022 році.
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