Ізраїль надав українським біженцям право на роботу: головні правила — Finance.ua
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Ізраїль надав українським біженцям право на роботу: головні правила

Вчора 19:48Особисті фінанси
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Ізраїль надав українським біженцям право на роботу: головні правилаІзраїль надав українським біженцям право на роботу: головні правила
Ізраїль надасть дозвіл на роботу в країні українцям, які вимушено перебувають на території Ізраїлю через війну.
Про це сказано на Facebook-сторінці Посольства України в Ізраїлі.
Це дозволить українцям легально працевлаштуватися на території Ізраїлю і забезпечувати себе, поки в Україні триває війна і наші громадяни не можуть повернутися додому.
«Завдяки тривалому переговорному процесу Посольства України з Міністерством внутрішніх справ Ізраїлю вдалося змінити попередню заборону уряду. Міністр внутрішніх справ А.Шакед підтвердила, що Ізраїль надасть дозволи на працевлаштування українцям, які вимушено перебувають на території Ізраїлю у зв’язку з війною в Україні», — йдеться в повідомленні.
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«Зараз опрацьовується питання про процедуру оформлення дозвільних документів. Крім того, МВС продовжено термін перебування в Ізраїлі тимчасово переміщеним громадянам України до 30 червня», — додали в посольстві України.

Хто має право на роботу в Ізраїлі під час війни в Україні

Працювати в Ізраїлі зможуть всі громадяни України, які легально перебували в країні станом на 24 лютого 2022 року, а також ті, хто в’їхав після цієї дати.
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«Виходячи з наявної інформації та позиції МВС Ізраїлю, громадянам України не потрібно звертатися до відділень МВС і отримувати окремі дозвільні документи на працевлаштування», — пояснюють правила на профільному порталі VisitUkraine.today.

Що потрібно для оформлення на роботу в країні

Щоб бути оформленим на роботу в Ізраїлі, потрібно мати паспорт громадянина України для виїзду за кордон.
«Також Посольство настійно рекомендує оформляти трудові відносини з роботодавцем, а саме підписувати договір (трудовий контракт). У разі порушення прав, підписані роботодавцем документи допоможуть вам захистити ваші права в судових інстанціях Ізраїлю», — звертають увагу у VisitUkraine.today.
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Згідно із законодавством Ізраїлю, всі іноземні співробітники мають у працевлаштуванні такі ж права, як і громадяни Ізраїлю. Якщо ваші права порушені, ви можете вільно користуватися послугами місцевих адвокатів, щоб подати скаргу в судові інстанції.
Тим часом Міністерство внутрішніх справ Ізраїлю продовжило термін перебування в країні тимчасово переміщеним громадянам України до 30 червня 2022 року. Це означає, що українці в Ізраїлі зможуть працювати як мінімум до цієї дати. Про можливе подальше продовження таких умов в МВС Ізраїлю повідомлять окремо.

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном 🧐

За матеріалами: РБК-Україна
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