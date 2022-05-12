Не тільки ЄС: в яких країнах шукають роботу українці та де платять найбільше (інфографіка) — Finance.ua

Не тільки ЄС: в яких країнах шукають роботу українці та де платять найбільше (інфографіка)

Вчора 13:00 — Особисті фінанси

У рамках Директиви ЄС 2001/55/ЕС громадяни мають право на тимчасовий захист без тривалих бюрократичних процедур. Цей статус серед іншого, надає доступ до легального працевлаштування. Крім Євросоюзу, спрощений в’їзд для українців доступний у Великобританії, Ізраїлі, Ірландії, ОАЕ та Японії.

OLX Робота дослідила, які з доступних для працевлаштування країн зараз обирають українці.

Де хочуть працювати заробітчани?

Найчастіше користувачі OLX Робота відгукуються на вакансії в категорії «Робота за кордоном» в країнах Європи та Близького Сходу. Загальна зацікавленість користувачів сервісу роботою за кордоном спостерігається до пропозицій від роботодавців із Польщі, Німеччини, Ізраїлю, Великобританії та Чехії.

Варто відзначити, що саме з цих країн на платформі розміщено найбільше вакансій для українців. Тож пошукачі відгукуються на них там частіше.

Однак, при виборі країни тимчасового перебування варто врахувати і конкуренцію за вакансії.

Найвища активність за кількістю відгуків на 1 вакансію в таких країнах:

1. Домініканська республіка — 23 відгуки;

2. Норвегія — 11 відгуків;

3. Швеція — 8 відгуків;

4. Швейцарія — 6 відгуків;

5. Фінляндія — 4 відгуки.

У різних країнах особливості отримання тимчасового захисту можуть відрізнятись.

Де українцям платять найбільше?

Польща

Сусідня країна є лідером за кількістю переселенців з України. Так, на початку травня у базі даних PESEL (польський ідентифікаційний номер) вже зареєстровано 400 тисяч українців працездатного віку. В цей же період розміщено 572 вакансії про роботу в Польщі. Пошукачі можуть розраховувати на середню заробітну плату майже в 4900 злотих.

Особливості реєстрації: відбувається під час в’їзду на польському прикордонному пункті або в місцевій адміністрації вже після прибуття. У Польщі можна працевлаштуватись без додаткових документів та перебувати на території країни до 18 місяців.

Німеччина

Загальна кількість українських переселенців в країні у травні становить 280 тисяч осіб. Ця західноєвропейська країна є популярною. На початок травня на сервісі опубліковано 329 актуальних вакансій роботи в Німеччині. В середньому пошукачам пропонують плату у 1640 євро.

Особливості реєстрації: переселенці, які не мають візи на короткочасне перебування, можуть отримати посвідку на проживання протягом 90 днів після прибуття, подавши відповідну заяву в іноземне представництво за місцем проживання. Документ дозволяє мешкати в країні впродовж року з можливістю подовження ще на 2 роки, а також надає право на допомогу Агенції з працевлаштування.

Ізраїль

Країна Близького Сходу має більш складну процедуру прийому українців, ніж ЄС, тож великого напливу наших співвітчизників в Ізраїлі після початку військової агресії росії не спостерігається. Однак рівень середньої заробітної плати у 85 тисяч гривень (приблизно 9630 шекелів) робить країну привабливою серед пошукачів.

Особливості реєстрації: для працевлаштування необхідна робоча віза. Її власники мають право запросити до країни членів своїх сімей, які можуть перебувати в Ізраїлі до 90 днів у статусі туристів.

Велика Британія

Країна так само, як Ізраїль, не є членом Євросоюзу, тож Директива ЄС на неї не розповсюджується. Однак високий рівень середньої заробітної плати (75 тисяч гривень або 2 тисячі фунтів стерлінгів) мотивує українців відгукуватись на вакансії, яких нині 118 на OLX.

Особливості реєстрації: 1) для того, щоб отримати прихисток за наявності родичів всередині країни, необхідно ще до в’їзду у Великобританію отримати візу; 2) потрапити в країну без візи та з можливістю працевлаштування можна, якщо переселенець знайде спонсора-резидента країни, який зголоситься безкоштовно надати українцю житло на 6 місяців.

Чехія

Європейська країна прийняла найбільше українців порівняно з власним населенням. На 11 мільйонів чехів на початку травня припадає 320 тисяч переселенців. Тут розміщено півтори сотні пропозицій роботи. Середня плата, яку роботодавці пропонують пошукачам з України — 40 тисяч гривень (31 725 крон).

Особливості реєстрації: з 21 березня переселенці з України можуть працювати у Чехії без отримання дозволу. Водночас українці, які мають шенгенську, сезонну або спеціальну робочу візу, термін дії якої закінчується менше ніж через 14 днів, можуть подати заявку на отримання спеціальної довгострокової візи.

Яким буде попит на вакансії за кордоном у майбутньому?

Зараз визначальним в рішеннях українців їхати за кордон, крім рівня зарплат та наявності роботи всередині країни, є фактор безпеки. Зокрема, ми фіксуємо, що найактивніше на закордонні вакансії відгукуються пошукачі на Львівщині та Івано-Франківщині, де висока конкуренція через насиченість ринку внутрішньо переміщеними українцями.

Також серед лідерів Київська, Одеська та Дніпропетровська області. Водночас після звільнення півночі країни від військ ворога, українці почали поступово повертатись додому.

При цьому соціологічні опитування свідчать, що нинішня хвиля міграції, в тому числі трудової, має тимчасовий характер. Так, за даними соціологічної групи «Рейтинг» більш ніж половина тих, хто залишив Україну через війну, планують найближчим часом або трохи пізніше повернутися додому. Ще понад 40% збираються повертатись на Батьківщину після завершення війни. Українці прагнуть працювати вдома та відновлювати економіку, адже країна без них ніяк", — розповідає керівниця напрямку OLX Робота та Сервіси Марія Абдулліна.

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