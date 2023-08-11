Італія хоче встановити ліміт цін на авіаквитки — Finance.ua

Італія хоче встановити ліміт цін на авіаквитки Сьогодні 11:34 — Особисті фінанси

Італія хоче встановити ліміт цін на авіаквитки

Уряд Італії схвалив заходи, спрямовані на те, щоб обмежити зростання цін на авіаквитки на рейси між островами та материковою частиною країни.

Про це повідомляє Politico.

На практиці заходи італійського уряду забороняють авіакомпаніям підвищувати ціни на рейси між материковою частиною країни та Сицилією або Сардинією більш ніж на 200 відсотків від середньої ціни рейсу — хоча не зрозуміло, що вважати «середньою ціною».

Це сталося після того, як ціни на авіаквитки лоукостерів на обидва острови різко зросли.

Цей крок Італії відбувся наступного дня після схвалення урядом податку на надприбутки банків, що викликало ще більшу плутанину серед міжнародних спостерігачів щодо економічної стратегії правого уряду Джорджії Мелоні.

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Авіакомпанії відреагували на крок Риму з обуренням, а генеральний директор Ryanair Едді Вілсон назвав його «незаконним».

«Це смішно, незаконно, це втручання у вільний ринок, згідно з європейським законодавством. Він повинен бути скасований», — сказав Вілсон.

Речник Єврокомісії повідомив, що комісія зв’язалася з італійською владою і очікує отримати «більш детальну інформацію про точний зміст заходу, про який йде мова».

Речник сказав, що Єврокомісія підтримує заходи, які покращують сполучення за доступними цінами, але «стійка конкуренція з вільним ціноутворенням, як правило, є найкращим гарантом доступних цін».

Ryanair здійснює понад 500 щотижневих рейсів між італійськими островами і материком під час піку літнього сезону.

Вілсон порівняв заходи італійського уряду з практиками «Радянського Союзу у 1927 році».

Він стверджує, що з економічної точки зору цей захід є «нелогічним», оскільки він спонукатиме компанію скоротити свої маршрути в Італії і відкрити нові напрямки.

Заходи ще не ухвалені остаточно. Урядова постанова буде передана на розгляд депутатів Палати депутатів Італії, які мають два місяці на внесення поправок.

Економічна Правда За матеріалами:

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