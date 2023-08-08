Італія обвалила акції своїх банків, анонсувавши новий податок — Finance.ua
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Італія обвалила акції своїх банків, анонсувавши новий податок

Фондовий ринок
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Італія обвалила акції своїх банків, анонсувавши новий податок
Італія обвалила акції своїх банків, анонсувавши новий податок
Італійська коаліція здивувала ринки, оголосивши про 40%-вий податок на непередбачений прибуток банків, отриманий за рахунок більш високих процентних ставок. Це викликало падіння акцій кредиторів країни.
Про це пише Bloomberg.
Італійські банки показали найгірші результати серед європейських акцій, що спричинило зниження індексу Stoxx Europe 600 у вівторок, 8 серпня: акції UniCredit SpA впали на 6,7%, а акції Intesa Sanpaolo SpA — приблизно на 8,6%.
Акції державного Monte dei Paschi di Siena впали на 7,4%, тоді як Banco BPM, третій за величиною банк країни, втратив 8,2%. BPER Banca, Mediobanca та Banca Generali також впали.
Падіння банківських акцій знищило ринкову вартість італійських кредиторів на €9,5 млрд.
Італія обвалила акції своїх банків, анонсувавши новий податок
Італійський еталонний індекс FTSE MIB знизився на 2,1%, випереджаючи зниження в Європі. Індекс банків єврозони впав на 3,4%, максимально з березня.
Голова відділу глобальної стратегії управління кількома активами в JP Morgan Chase Bank Джон Білтон сказав, що цей крок уряду Італії викликає занепокоєння щодо «мотивів італійської економічної політики».
Згідно з Ansa, чистий прибуток італійських кредиторів у 2023 році може бути скорочений приблизно на 10%, через запропонований надзвичайний податок на їхній «додатковий прибуток» цього року, який має залучити близько €2 млрд.
«Ми вважаємо цей податок суттєво негативним для банків, враховуючи його вплив як на капітал і прибуток, так і на вартість власного капіталу банківських акцій», — написали в замітці аналітики Citigroup Inc.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Forbes.ua
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