Італія дозволила UniCredit поглинути Banco BPM, але з умовою — Finance.ua

Італія дозволила UniCredit поглинути Banco BPM, але з умовою Сьогодні 08:24 — Казна та Політика

Італія дозволила UniCredit поглинути Banco BPM, але з умовою

Уряд Італії схвалив пропозицію UniCredit про поглинання конкурента Banco BPM за умови, що банк вийде з російського ринку.

Про це повідомляє Reuters.

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За словами джерел, якнайшвидший вихід з рф є однією з ключових вимог Риму.

Уточнюється, що присутність UniCredit на території рф стала каменем спотикання для Європейського центрального банку, який минулого року наказав італійському кредитору прискорити процес виходу.

Водночас у UniCredit заявили, що потрібен час для оцінки наслідків рішення уряду, зокрема щодо угоди з BPM. У банку зазначили, що за необхідності взаємодіятимуть з компетентними органами.

«Пропозицію схвалено з приписами, суть яких незрозуміла. UniCredit потрібен час, щоб оцінити життєздатність і вплив цих приписів», — йдеться в заяві.

За даними видання, UniCredit планує 28 квітня зробити офіційну пропозицію про викуп акцій BPM на суму 14 мільярдів євро.

Журналісти зазначили, що уряд прем’єр-міністра Італії Джорджії Мелоні перевірив угоду, використовуючи особливі повноваження, які дають змогу блокувати або встановлювати умови для іноземних і внутрішніх поглинань у таких секторах, як енергетика, телекомунікації та банківська справа.

Ще одне джерело заявило, що, крім виходу з росії, інші вимоги до UniCredit, ймовірно, будуть зосереджені на банківських відділеннях, щоб забезпечити обслуговування клієнтів і побічно зберегти робочі місця в разі завершення поглинання.

УНІАН За матеріалами:

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