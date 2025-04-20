Італія дозволила UniCredit поглинути Banco BPM, але з умовою — Finance.ua

Італія дозволила UniCredit поглинути Banco BPM, але з умовою
Уряд Італії схвалив пропозицію UniCredit про поглинання конкурента Banco BPM за умови, що банк вийде з російського ринку.
Про це повідомляє Reuters.
За словами джерел, якнайшвидший вихід з рф є однією з ключових вимог Риму.
Уточнюється, що присутність UniCredit на території рф стала каменем спотикання для Європейського центрального банку, який минулого року наказав італійському кредитору прискорити процес виходу.
Водночас у UniCredit заявили, що потрібен час для оцінки наслідків рішення уряду, зокрема щодо угоди з BPM. У банку зазначили, що за необхідності взаємодіятимуть з компетентними органами.
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«Пропозицію схвалено з приписами, суть яких незрозуміла. UniCredit потрібен час, щоб оцінити життєздатність і вплив цих приписів», — йдеться в заяві.
За даними видання, UniCredit планує 28 квітня зробити офіційну пропозицію про викуп акцій BPM на суму 14 мільярдів євро.
Журналісти зазначили, що уряд прем’єр-міністра Італії Джорджії Мелоні перевірив угоду, використовуючи особливі повноваження, які дають змогу блокувати або встановлювати умови для іноземних і внутрішніх поглинань у таких секторах, як енергетика, телекомунікації та банківська справа.
Ще одне джерело заявило, що, крім виходу з росії, інші вимоги до UniCredit, ймовірно, будуть зосереджені на банківських відділеннях, щоб забезпечити обслуговування клієнтів і побічно зберегти робочі місця в разі завершення поглинання.
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