Іспанія оштрафувала чотири популярні лоукостери через доплати за ручну поклажу та місця — Finance.ua

Іспанія оштрафувала чотири популярні лоукостери через доплати за ручну поклажу та місця
Іспанія оштрафувала чотири авіакомпанії-лоукостери — easyJet, Ryanair, Vueling і Volotea — на загальну суму 150 млн євро за нав’язування платних послуг.
Про це пише The Guardian.
Міністерство соціальних прав і у справах споживачів почало розслідування влітку минулого року. На думку міністерства, авіакомпанії не мають права брати з пасажирів обов’язкову доплату за такі послуги, як перевезення ручної поклажі або можливість сидіти поруч.
Крім того, лоукостерів звинуватили у відсутності прозорості щодо остаточної вартості послуг при бронюванні через Інтернет, а також за неможливість оплатити додаткові послуги в аеропорту готівкою.
Згідно з рішенням суду, тепер цим чотирьом авіакомпаніям у майбутньому буде заборонено стягувати з пасажирів плату за провезення ручної поклажі.
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Іспанське новинне видання Cadena SER повідомило, що авіакомпанії також будуть покарані за стягування з пасажирів додаткової плати за резервування сусідніх місць для дітей і пасажирів, які залежать від інших людей, наприклад, інвалідів.
Cadena SER також повідомила, що міністерство засудило авіакомпанію Ryanair за те, що вона стягує з пасажирів 20 євро за роздруківку паперових квитків, назвавши це невідповідною платою.
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