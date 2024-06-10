iOS 18 отримає функцію блокування окремих додатків — Finance.ua

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iOS 18 отримає функцію блокування окремих додатків

Технології&Авто
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iOS 18 отримає функцію блокування окремих додатків
iOS 18 отримає функцію блокування окремих додатків
Наступна версія мобільної операційної системи iOS 18 від Apple запропонує нову функцію безпеки, яка дозволить користувачам блокувати вбудовані додатки, такі як пошта, повідомлення, фото, Safari та інші.
Про це повідомляє видання MacRumors.
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«Користувачі iPhone вже знайшли способи блокування додатків за допомогою екранного часу або ярликів, але в iOS 18 ці методи більше не потрібні», — йдеться в повідомленні.
Нова функція забезпечить додатковий рівень конфіденційності, вимагаючи автентифікацію за допомогою Face ID, Touch ID або паролю для розблокування заблокованих додатків.
Поки не відомо, чи працюватиме ця функція із сторонніми програмами з App Store.
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Наразі iOS дозволяє захищати лише окремий вміст у деяких вбудованих додатках, наприклад, нотатки чи фото. Оновлення дасть змогу повністю блокувати цілі програми, навіть коли сам пристрій розблоковано.
Представлення iOS 18 з усіма новими функціями очікується на конференції WWDC 2024 в понеділок. Перша бета-версія для розробників вийде відразу після основної презентації, а фінальний реліз для широкого кола користувачів запланований на вересень.
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