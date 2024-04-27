iOS 18 матиме ШІ-функції спеціально для iPhone — інсайдер 27.04.2024, 00:02 — Технології&Авто

iOS 18 матиме ШІ-функції спеціально для iPhone — інсайдер

Головний інсайдер щодо Apple Марк Гурман повідомляє , що нові функції штучного інтелекту в iPhone на iOS 18 працюватимуть на основі власної великої мовної моделі (LLM), розробленої Apple.

Як це працюватиме

Нова мовна модель працюватиме безпосередньо в пристроях користувачів, не маючи зв’язку з серверами.

Такі мовні моделі поступаються потужностями моделям, які працюють на величезних серверних фермах, із багатомільярдною кількістю параметрів.

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Інженери Apple, скоріше за все, можуть скористатися перевагами повної вертикальної інтеграції своїх платформ із програмним забезпеченням, налаштованим на чипи Apple всередині пристроїв.

Хоча локальні LLM можуть не мати такої багатої бази знань, як ChatGPT, щоб відповідати на різні запитання, їх можна налаштувати під запити конкретного користувача.

Ще один плюс таких систем — конфіденційність.

Моделі на пристрої також можуть виконувати завдання генеративного ШІ, такі як створення документів або зображень на основі підказок.

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