Інвестувати стане простіше: Уряд змінив правила для проєктів із значними інвестиціями — Finance.ua

Інвестувати стане простіше: Уряд змінив правила для проєктів із значними інвестиціями Сьогодні 15:49

Інвестувати стане простіше: Уряд змінив правила для проєктів із значними інвестиціями

Кабінет Міністрів дозволив інвесторам починати вкладати гроші у свої проєкти раніше — не чекаючи стандартного 18-місячного терміну до моменту подання заявки на державну підтримку.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

Важливо: такі інвестиції не зараховуватимуться до загального обсягу «значних інвестицій», як це визначено законом. Але така зміна відкриває більше можливостей для тих, хто готовий розпочати роботу вже зараз, не відкладаючи плани на потім.

«Це приклад того, як співпраця держави та бізнесу може створювати реальні передумови для економічного зростання та фінансової незалежності. Щоб цього досягти, ми маємо розвивати виробництво, залучати інвестиції в реальний сектор і підтримувати експорт продукції з високою доданою вартістю», — пояснив заступник Міністра економіки України Віталій Кіндратів.

Держава підтримує великі інвестпроєкти в межах політики «Зроблено в Україні». Якщо бізнес інвестує щонайменше 12 млн євро, він може отримати компенсацію до 30% витрат на капітальні інвестиції.

Проєкти можуть тривати до 5 років, а серед пріоритетних напрямів — переробна промисловість, логістика, видобуток, медицина, освіта, культура, туризм, спорт, IT та інші галузі.

Довідка Finance.ua:

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев вважає, що держава повинна переглянути програми підтримки економіки, зокрема програму «Зроблено в Україні», бо темпи її відновлення впали;

згідно з дослідженням, 42% компаній в Україні вважають, що зараз більш-менш влучний час для інвестицій у нове обладнання, тоді як 57% вважають, що це поганий час;

у 2024 році 45% опитаних компаній здійснювали інвестиції. Цей показник вищий у порівнянні з 2021 роком, що постраждав від COVID, але нижчий, ніж у 2017−2020 роках;

переважна більшість респондентів у 2024 році інвестували в ремонт або заміну зношеного або застарілого обладнання (67%);

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