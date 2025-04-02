Гетманцев заявив, що програма «Зроблено в Україні» потребує серйозних корективів — Finance.ua

Гетманцев заявив, що програма «Зроблено в Україні» потребує серйозних корективів Сьогодні 09:13

Гетманцев заявив, що програма «Зроблено в Україні» потребує серйозних корективів

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев вважає, що держава повинна переглянути програми підтримки економіки, бо темпи її відновлення впали.

Про це він написав у Telegram , коментуючи останні публікації Держстату.

Як свідчать дані Держстату, у 2024 році перевезення вантажів зросло на 7,8%, пасажирів — 6,8%, вантажообіг — на 13%, пасажирообіг — на 10,1%. Порівняно з 2023 роком темпи зростання у вантажному сегменті прискорилися, у пасажирському — пригальмували.

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У будівництві обсяги зросли на 15,5% (у 2023 році — на 25,0%), а промислове виробництво збільшилось на 3,6% (у 2024 році — на 6,8%).

«Скорочення темпів відновлення (особливо у двох останніх секторах) викликає тривогу. Якщо за збереження досягнутих минулого року показників будівельна галузь зможе вийти на довоєнні обсяги у 2029 році, то промисловість — тільки через десятиліття, у 2035 році», — написав Гетманцев.

«Вочевидь Мінекономіки потрібно внести серйозні корективи у свою іміджеву програму „Зроблено в Україні“, адже державі вкрай потрібно прискорення, а не уповільнення відновлення ключових її секторів», — додав Гетманцев.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, за даними дослідження Deloitte Ukraine, торік українці почали купувати менше будівельних матеріалів для проведення ремонтів своїх помешкань. Виняток — переселенці, які були змушені залишити свої домівки після початку повномасштабного вторгнення і які вже повернулися в Україну. Нині ця категорія покупців будматеріалів купує їх вдвічі частіше за середньостатистичного українця.

Політика «Зроблено в Україні» — це 14 програм для підтримки виробників — локалізація в публічних закупівлях, часткова компенсація вартості українського обладнання, «Національний кешбек», єОселя, гранти на розвиток переробної промисловості, «Доступні кредити 5−7-9%», індустріальні парки, підтримка проектів зі значними інвестиціями, Експортно-кредитне агентство і низка інших.

За даними Мінекономіки, лише торік обсяг їх фінансування склав сумарно понад 34 млрд грн. У цьому році пріоритети залишаються незмінними — розвиток виробництва, залучення інвестицій в реальний сектор та збільшення несировинного експорту.

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