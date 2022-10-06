Інвестування чи трейдинг: яку обрати стратегію заробітку на крипті — Finance.ua

Інвестування чи трейдинг: яку обрати стратегію заробітку на крипті Вчора 16:02 — Фінтех і Картки

Інвестування чи трейдинг: яку обрати стратегію заробітку на крипті

Альткойни, стейблокойни, NFT, децентралізовані фінанси — це все те, що вже давно стало звичним для багатьох користувачів, а також — одним з найпопулярніших видів заробітку.

Інтерес людей до криптовалют й понині залишається високим, незважаючи на масштабні злети та падіння «крипти». Це гаряча тема не лише серед інвесторів, але й у масовій культурі, бо в «крипту» інвестує як Ілон Маск, так і звичайний студент.

Динамізм, з якою розвивається криптогалузь, не зрівняється з жодним ринком, чи то ринок капіталу, чи борговий ринок. І це лише початок, адже у перспективі об’єм крипторинку може перевищити об’єми всіх наявних ринків.

Тож як не проґавити шанс заробити, та яку стратегію обрати

Загалом у кожного є вибір з 2 варіантів: займатися торгівлею, тобто трейдингом, або ж інвестувати на середньострокову чи довгострокову перспективу. Усе залежить від ваших цілей, схильності до ризику, фінансових можливостей.

Розберемо кожну зі стратегій.

Трейдинг

Трейдинг криптовалютою передбачає купівлю-продаж валюти в короткому часовому періоді. Це може бути день, година, або навіть з різницею в декілька хвилин. Складність такого процесу — вгадати курс валют и, чи «полізе» ціна догори.

За статистикою, 95% всіх трейдерів зазнають невдачі. Це не означає, що у вас є 95% шансів на невдачу, але скоріше на кожну сотню трейдерів, які виходять на ринок, статистично лише п’ять отримують прибуток. Це коефіцієнт, який викликає запитання, чому так багато трейдерів втрачають гроші?

По-перше, більшість людей, які починають торгувати, роблять це без торгової стратегії чи плану. Торговий план зазвичай містить інвестиційні цілі, стратегію управління ризиками, точки входу та виходу, а також будь-які інші правила чи вказівки, яких потрібно дотримуватися. Без чітко визначеного торгового плану емоції недосвідчених трейдерів візьмуть гору й призведуть до імпульсивних рішень.

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Ще одна поширена помилка трейдерів — надмірне використання кредитного плеча. Кредитне плече — це коли ви позичаєте гроші, щоб збільшити вплив своєї позиції на ринок.

Хоча кредитне плече може бути потужним інструментом для отримання великих прибутків від невеликих інвестицій, воно також може призвести до значних втрат.

Наприклад, припустимо, що у вас є 1 тис. доларів на вашому торговому рахунку, і ви використовуєте кредитне плече х10, щоб купити Bitcoin на 10 тис. доларів. Якщо ціна біткойна зросте на 10%, ви щойно отримали 100% віддачі своїх інвестицій. Однак, якщо ціна біткойна впаде на 10%, ви просто втратите всі свої кошти. Тому використовувати кредитне плече слід досить обережно.

Багато людей полюбляють торгувати криптовалютою, тому що це може бути дуже схоже на азартні ігри. Звичайно, торгівля набагато цікавіша, чим просто інвестування. Та чи варто воно того?

Інвестування

Розумне інвестування в криптоактиви є менш ризикованим, і більш стабільним.

Оцінити та підібрати надійну криптовалюту набагато складніше, чим, наприклад, акції чи облігації, але все можливо. Велика частина цінності криптовалют базується на припущеннях щодо майбутнього розвитку як самої валюти, так і блокчейну, на якому вона створюється.

Такий підхід пояснюється основними характеристиками криптовалюти: немає централізованого органу, який би ними керував, немає бухгалтерської інформації, доходу чи прибутку для аналізу.

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Ви, можливо, зустрічали такий термін як «HODL». HODL — це акронім від «Hold on for Dear Life», який був придуманий, коли користувач форуму Bitcointalk випадково написав «HODL» замість «HOLD». По суті, це означає купити й утримувати назавжди. В основі цієї стратегії лежить переконання, що ціни на криптовалюту продовжуватимуть суттєво зростати в довгостроковій перспективі. До того ж коли йде спад на ринку, «ходлери» не продають свої активи в паніці, а очікують відновлення ринку і виграшу в майбутньому.

HODLing може бути ідеальною стратегією входу для нових інвесторів. Порівняно з технічними особливостями, скажімо, денної торгівлі, яка є надзвичайно складною та займає багато часу, HODLing може бути набагато простішим. Це аналог стратегії «купи й тримай», яка використовується на фондовому ринку.

Недоліком такої стратегії є кількість часу, який необхідний, щоб отримати бажаний прибуток.

Необхідний час залежить від того, скільки ви як інвестор прагнете заробити в першу чергу. Наприклад, якщо є ціль отримати прибуток у розмірі 2%, імовірно, для досягнення цієї мети знадобиться короткий час. Проте, найчастіше більшість інвесторів прагнуть щонайменше подвоїти свій депозит, а це вимагає часу та терпіння.

Чому криптовалюта користується такою популярністю та чому ринок крипти є циклічним — читайте у нашій статті за посиланням.

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