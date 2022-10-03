Відомий криптовалютний аналітик спрогнозував обвал Bitcoin — Finance.ua

Відомий криптовалютний аналітик спрогнозував обвал Bitcoin Вчора 05:33 — Фінтех і Картки

Відомий криптовалютний аналітик спрогнозував обвал Bitcoin

Криптовалютний аналітик і трейдер, відомий у Твіттері під псевдонімом CryptoCapo_, поділився з учасниками криптовалютної спільноти своїми прогнозами з приводу майбутнього Bitcoin — Капо вважає, що ВТС впаде на 30% вже найближчим часом.

Варто зауважити, що березневе передбачення @CryptoCapo_ щодо падіння флагманської криптовалюти на 50% справдилось, хоча тоді мало хто вірив у такий негативний сценарій (у березні Bitcoin торгувався на рівні понад $ 40 000). Зважаючи на таку точність у прогнозах Капо, є шанси, що й цього разу жорстке падіння відбудеться.

За словами криптоаналітика, наразі існує 2 сценарії майбутнього ВТС: зростання до $20 500 та фіксація на рівні $18 400. Втім, будь-який розвиток подій «неминуче веде до падіння Bitcoin».

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Капо переконаний, що флагманська криптовалюта торгуватиметься на рівні $14 000 — $16 000 вже найближчим часом.

Схожими прогнозами поділився тиждень тому колишній CEO біржі BitMEX Артур Хейс, який переконаний, що Bitcoin впаде до $17 500 у близькому майбутньому. За словами Хейса, ситуація як на традиційному, так і на криптовалютному ринках є дуже нестабільною, ВТС напряму залежить від подальших дій Федеральної резервної системи США.

З листопада 2021 року до сьогодення 2022 року умови доларової ліквідності суттєво погіршилися.

«Що далі буде із доларовою ліквідністю? До кінця цього року ФРС прагне скоротити розмір свого балансу, а Казначейство випускає велику кількість боргових зобов’язань для фінансування уряду. Обидві ці дії видаляють ліквідність із системи. Це призведе до падіння імпульсу та обвалить курс ВТС. Тож готуємося до мінімумів у $17 500», — написав Артур Хейс.

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