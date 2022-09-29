Криптовалютні аналітики з’ясували, наскільки низько може впасти Bitcoin — Finance.ua

Криптовалютні аналітики з’ясували, наскільки низько може впасти Bitcoin Вчора 04:01 — Фінтех і Картки

Криптовалютні аналітики з’ясували, наскільки низько може впасти Bitcoin

Криптовалютні експерти провели дослідження, згідно з індикатором MVRV зі співвідношення ринкової капіталізації до реалізованої — все для того, щоб з’ясувати наскільки низько може впасти Bitcoin.

За словами аналітиків, точно визначити якою буде ціна певного цифрового активу, неможливо, адже ситуація на криптовалютному ринку завжди непередбачувана. Варто звернути увагу на Ethrereum, який після The Merge не лише не досягнув позначки у $3000, але й опустився нижче $1200. Втім, використовуючи MVRV (Market Cap versus Realized Cap) аналітики змогли назвати орієнтовну мінімальну ціну.

Наразі, згідно з показником MVRV, найбільш реальною мінімальною вартістю ВТС є $17 500. Саме таку ціну передбачив і колишній CEO біржі BitMEX Артур Хейс.

«Що далі буде із доларовою ліквідністю? До кінця цього року ФРС прагне скоротити розмір свого балансу, а Казначейство випускає велику кількість боргових зобов’язань для фінансування уряду. Обидві ці дії видаляють ліквідність із системи. Це призведе до падіння імпульсу та обвалить курс ВТС. Тож готуємося до мінімумів у $17 500», — написав Артур Хейс у своїй нещодавній статті.

Щодо індикатора MVRV — це коефіцієнт, отриманий шляхом поділу ринкової капіталізації на реалізовану капіталізацію. Показник базується на щоденно оновлюваних даних. Індикатор MRVR та його похідні використовують для визначення довгострокових тенденцій, виявлення циклів накопичення та розподілу. Попри свою популярність MVRV є експериментальним інструментом аналізу ринку криптовалют.

Варто зауважити, що вартість флагманських криптовалют BTC і ETH за добу різко зросла. 27 вересня 2022 року Bitcoin подорожчав на 7,48% і торгується за $20 188. Загальна пропозиція монет для провідної криптовалюти склала $387,19 мільярда.

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noworries За матеріалами:

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