У 2025 році 1 Bitcoin коштуватиме $ 100 000 - прогноз старшого стратега Bloomberg — Finance.ua

У 2025 році 1 Bitcoin коштуватиме $ 100 000 - прогноз старшого стратега Bloomberg Вчора 19:30 — Фінтех і Картки

У 2025 році 1 Bitcoin коштуватиме $ 100 000 - прогноз старшого стратега Bloomberg

За словами старшого стратега Bloomberg Майка МакГлоуна, в 2025 році ціна за 1 Bitcoin досягне 100 000 доларів.

У розмові з Kitco News Макглоун сказав, що «кувалда» Федеральної резервної системи чинить тиск на криптовалюту в короткостроковій перспективі. Він впевнений, що з падінням ринків нерухомості та облігацій це може бути один із найгірших ведмежих ринків нинішнього покоління, але Bitcoin торгуватиметься як золото та довгострокові облігації, наприклад, державні облігації з 30-річним терміном погашення.

Макглоун водночас упевнений, що існуюча стратегія підвищення процентної ставки, якою керується ФРС, призведе до рецесії, а тому криптовалютний ринок, як і фондові ринки, впаде у найближчій перспективі ще більше.

У випадку з другою за капіталізацією криптовалютою Ethereum думка аналітика дещо інша. За його словами, подальше зростання цього активу безпосередньо залежить від готовності інституційних гравців інвестувати у нього.

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