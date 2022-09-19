У 2025 році 1 Bitcoin коштуватиме $ 100 000 - прогноз старшого стратега Bloomberg — Finance.ua
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У 2025 році 1 Bitcoin коштуватиме $ 100 000 - прогноз старшого стратега Bloomberg

Фінтех і Картки
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У 2025 році 1 Bitcoin коштуватиме $ 100 000 - прогноз старшого стратега Bloomberg
У 2025 році 1 Bitcoin коштуватиме $ 100 000 - прогноз старшого стратега Bloomberg
За словами старшого стратега Bloomberg Майка МакГлоуна, в 2025 році ціна за 1 Bitcoin досягне 100 000 доларів.
У розмові з Kitco News Макглоун сказав, що «кувалда» Федеральної резервної системи чинить тиск на криптовалюту в короткостроковій перспективі. Він впевнений, що з падінням ринків нерухомості та облігацій це може бути один із найгірших ведмежих ринків нинішнього покоління, але Bitcoin торгуватиметься як золото та довгострокові облігації, наприклад, державні облігації з 30-річним терміном погашення.

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Макглоун водночас упевнений, що існуюча стратегія підвищення процентної ставки, якою керується ФРС, призведе до рецесії, а тому криптовалютний ринок, як і фондові ринки, впаде у найближчій перспективі ще більше.
У випадку з другою за капіталізацією криптовалютою Ethereum думка аналітика дещо інша. За його словами, подальше зростання цього активу безпосередньо залежить від готовності інституційних гравців інвестувати у нього.
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За матеріалами:
noworries
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