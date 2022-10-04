У США Bitcoin назвали найкращою криптовалютою для збереження стабільності в країні — Finance.ua

У США Bitcoin назвали найкращою криптовалютою для збереження стабільності в країні Вчора 17:42 — Фінтех і Картки

У США Bitcoin назвали найкращою криптовалютою для збереження стабільності в країні

Представниця Республіканської партії Синтія Ламміс поділилась власною точкою зору з приводу зростання інфляції у США — американцям необхідно інвестувати власні заощадження у криптовалюти, щоб врятувати свої гаманці, переконана сенатор Синтія Ламміс.

У недавньому інтерв’ю сенатор від штату Вайомінг Синтія Ламміс вкотре висловилася на підтримку цифрових активів та Bitcoin особливо. За словами Ламміс, Bitcoin вже «неможливо зупинити» — уряди не можуть безпідставно конфіскувати криптовалюти, це головна перевага цифрових активів. Саме тому в економічній ситуації, що склалася, американцям варто звернути увагу на ВТС, щоб врятувати свої заощадження, вважає Синтія Ламміс.

«Я бачу, як у моєму рідному штаті Вайомінг люди змушені звертатися до продовольчих фондів. Їм потрібен бензин, щоб дістатися до роботи, тому їм доводиться вибирати між паливом та їжею. Вартість долара падає, люди купують на ці гроші вдвічі менше їжі, ніж раніше. Критично важливо звернути увагу людей на активи, які існуватимуть у довгостроковій перспективі. Серед таких активів — Bitcoin, я рада, що він взагалі існує», — поділилась своїми думками Ламміс.

Наприкінці липня Синтія Ламміс розробила законопроект, який передбачає інтеграцію цифрових активів у американську фінансову систему. А представники Республіканської партії запропонували внести зміни у Білль про права людини, щоб законодавчо визнати володіння криптовалютою невід’ємним правом мешканців штату Техас. Таким чином у Техасі хочуть захистити регіон, який є одним з лідерів у майнінгу криптовалют, від можливої заборони цифрових активів федеральним урядом.

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noworries За матеріалами:

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