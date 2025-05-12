Інвестор з США хоче придбати частку «Турецького потоку» — WSJ — Finance.ua
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Інвестор з США хоче придбати частку «Турецького потоку» — WSJ

Фондовий ринок
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Інвестор з США хоче придбати частку «Турецького потоку» — WSJ
Інвестор з США хоче придбати частку «Турецького потоку» — WSJ
Elliott Investment Management веде переговори про купівлю частки в болгарській ділянці «Турецького потоку».
Про це повідомляє The Wall Steet Journal.
За словами співрозмовників WSJ, нещодавно компанія Elliott підписала угоду про нерозголошення інформації з болгарським державним газотранспортним оператором «Булгартрансгаз».
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Переговори перебувають на початковій стадії, і немає жодних гарантій, що угода буде завершена
Вони відбулись після зустрічі в Софії минулого місяця між представниками Elliott і високопоставленими болгарськими урядовцями. Окрім інвестицій в інфраструктурну мережу компанії, Elliott також розглядає можливість рефінансування боргу компанії.
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Газопровід «Турецький потік» є останнім діючим газопроводом росії до Європи. москва постачає близько 19% газу до Європи через «Турецький потік» і поставки скрапленого газу, в порівнянні з приблизно 45% до вторгнення 2022 року.
«Ця угода може стати можливим зразком для подібних угод в Україні та Німеччині», — сказав Мартін Владіміров, експерт з питань енергетики з Центру вивчення демократії в Софії.
У керівництві Болгарії сподіваються, що інвестиції великого американського фонду покращать їхні стосунки з адміністрацією Трампа. Там також розраховують, що участь американського фонду захистить газопровід від майбутніх санкцій, спрямованих на російську енергетику, і що це може допомогти планам розширення.
За матеріалами:
Економічна Правда
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