Інвестор з США хоче придбати частку «Турецького потоку» — WSJ Сьогодні 19:15 — Фондовий ринок

Інвестор з США хоче придбати частку «Турецького потоку» — WSJ

Elliott Investment Management веде переговори про купівлю частки в болгарській ділянці «Турецького потоку».

Про це повідомляє The Wall Steet Journal.

За словами співрозмовників WSJ, нещодавно компанія Elliott підписала угоду про нерозголошення інформації з болгарським державним газотранспортним оператором «Булгартрансгаз».

Американський хедж-фонд, очолюваний мільярдером, засновником Полом Сінгером, розглядає можливість придбання частки в болгарському продовженні газопроводу «Турецький потік»

Переговори перебувають на початковій стадії, і немає жодних гарантій, що угода буде завершена

Вони відбулись після зустрічі в Софії минулого місяця між представниками Elliott і високопоставленими болгарськими урядовцями. Окрім інвестицій в інфраструктурну мережу компанії, Elliott також розглядає можливість рефінансування боргу компанії.

Газопровід «Турецький потік» є останнім діючим газопроводом росії до Європи. москва постачає близько 19% газу до Європи через «Турецький потік» і поставки скрапленого газу, в порівнянні з приблизно 45% до вторгнення 2022 року.

«Ця угода може стати можливим зразком для подібних угод в Україні та Німеччині», — сказав Мартін Владіміров, експерт з питань енергетики з Центру вивчення демократії в Софії.

У керівництві Болгарії сподіваються, що інвестиції великого американського фонду покращать їхні стосунки з адміністрацією Трампа. Там також розраховують, що участь американського фонду захистить газопровід від майбутніх санкцій, спрямованих на російську енергетику, і що це може допомогти планам розширення.

Економічна Правда За матеріалами:

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