«Турецьким потоком» за п’ять років транспортували понад 100 мільярдів кубів російського газу — Finance.ua
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«Турецьким потоком» за п’ять років транспортували понад 100 мільярдів кубів російського газу

Енергетика
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За п’ять років роботи трубопроводу «Турецький потік» у Туреччину та країни Європи по ньому було транспортовано 104,2 млрд кубометрів газу.
Про це повідомляє Hürriyet Daily News.
«З 1 січня 2020 року по 31 грудня 2024 року по газопроводу „Турецький потік“ до Туреччини надійшло близько 44,4 млрд кубометрів газу, а до Європи — 59,8 млрд кубометрів», — повідомляє видання.
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Зазначається, що після закриття газопроводів «Північний потік-1», «Північний потік-2» і «Ямал-Європа», що постачали природний газ з росії в Європу, і припинення поставок газу територією України, «Турецький потік» стає все більш важливим як єдиний транзитний маршрут, який може доставити російський газ в Європу.
«Турецький потік» складається з двох морських «ниток» по 930 кілометрів кожна та двох окремих сухопутних ліній по 142 і 70 кілометрів. Газопровід простягається від Анапи в росії до Киїкьоя на Фракійському узбережжі Туреччини. Трубопровід був готовий до подачі газу станом на 31 грудня 2019 року. Його офіційно відкрили 8 січня 2020 року.
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Загальна пропускна здатність газопроводу 31,5 мільярда кубометрів, по 15,75 мільярда кубометрів на кожній з двох «ниток». Перша нитка забезпечує надходження газу до Туреччини. Другою ниткою газ транспортується до Європи — від Киїкьоя до Болгарії.
За матеріалами:
Укрінформ
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