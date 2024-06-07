Інвестфонд планує залучити до 10 тис. інвесторів для приватизації готелю «Україна» — Finance.ua
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Інвестфонд планує залучити до 10 тис. інвесторів для приватизації готелю «Україна»

Фондовий ринок
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Інвестфонд планує залучити до 10 тис. інвесторів для приватизації готелю «Україна»
Інвестфонд планує залучити до 10 тис. інвесторів для приватизації готелю «Україна»
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) ухвалила рішення про реєстрацію регламенту пайового інвестиційного фонду «Інжур Готель Україна».
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«Ми дивимося на цікаві активи як на приватному ринку, так і серед державного або комунального майна. Ми хочемо взяти участь у приватизації готелю „Україна“ і з цією метою створюємо фонд. Розраховуємо, що до нього пдолучаться 5−10 тис. осіб», — повідомив засновник Inzhur Андрій Журжій агентству «Інтерфакс-Україна».
Щодо планів стосовно готелю «Україна», то, за словами Журжія, у разі перемоги в аукціоні, на першому етапі будуть управлінські рішення, але в майбутньому споруда потребуватиме реконцепції та реконструкції.
«Найкращим варіант для того готелю було б включення його до міжнародної мережі. Але це складно робити під час повномасштабної війни. Це на перспективу. Зараз він потребуватиме аналізу, а потім уже додаткових інвестицій», — повідомив Журжій.
Він додав, що до пайового інвестиційного фонду Inzhur Ocean, який створено, щоб викупити держчастку в 66,65% Ocean Plaza (Київ), уже долучилося приблизно 3 тис. осіб.
Загальна кількість інвесторів у чинні проєкти інвестфонду Inzhur наразі становить близько 5 тис., серед них близько 25% мають інвестиції в кілька проєктів.

Довідка Finance.ua:

  • Стартову вартість готелю «Україна» визначила аукціонна комісія — 1 млрд 047 млн 637 тися 152 гривні.Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.
  • Далі цю стартову вартість та умови аукціону затверджує Кабмін.
  • «Україна» — це 4-зірковий готель, розташований в центрі Києва — на Майдані Незалежності. Унікальне місце, де перетинаються культурне та політичне життя столиці. Загальна площа будівлі 22 481,5 м² і складається вона з 14 поверхів.
  • У готелі працює головний ресторан «Україна» загальною площею 451 м² на 250 особи та 4 банкетні зали. Бізнес-центр розташований на 1 поверсі та має сучасне офісне обладнання. Також є 6 конференц-залів та переговорні кімнати. До послуг гостей готелю — салон краси, сауна та масажний кабінет та стоянка для паркування на 69 автомобілів. Є можливість замовити послуги приватної пральні.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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