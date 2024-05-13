Стала відома стартова ціна готелю «Україна» на Майдані Незалежності — Finance.ua

Стала відома стартова ціна готелю «Україна» на Майдані Незалежності Сьогодні 15:15 — Фондовий ринок

Стала відома стартова ціна готелю «Україна» на Майдані Незалежності

Стартову вартість готелю «Україна» визначила аукціонна комісія — 1 млрд 047 млн 637 тися 152 гривні.

Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.

Далі цю стартову вартість та умови аукціону затверджує Кабмін.

«Україна» — це 4-зірковий готель, розташований в центрі Києва — на Майдані Незалежності. Унікальне місце, де перетинаються культурне та політичне життя столиці. Загальна площа будівлі 22 481,5 м² і складається вона з 14 поверхів.

Що там є

У готелі працює головний ресторан «Україна» загальною площею 451 м² на 250 особи та 4 банкетні зали. Бізнес-центр розташований на 1 поверсі та має сучасне офісне обладнання. Також є 6 конференц-залів та переговорні кімнати. До послуг гостей готелю — салон краси, сауна та масажний кабінет та стоянка для паркування на 69 автомобілів. Є можливість замовити послуги приватної пральні.

Приватизація цього об'єкта запланована на літо цього року в системі «Прозорро.Продажі». Стежте за анонсами Фонду державного майна України.

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