Стала відома стартова ціна готелю «Україна» на Майдані Незалежності — Finance.ua
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Стала відома стартова ціна готелю «Україна» на Майдані Незалежності

Фондовий ринок
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Стала відома стартова ціна готелю «Україна» на Майдані Незалежності
Стала відома стартова ціна готелю «Україна» на Майдані Незалежності
Стартову вартість готелю «Україна» визначила аукціонна комісія — 1 млрд 047 млн 637 тися 152 гривні.
Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.
Далі цю стартову вартість та умови аукціону затверджує Кабмін.
«Україна» — це 4-зірковий готель, розташований в центрі Києва — на Майдані Незалежності. Унікальне місце, де перетинаються культурне та політичне життя столиці. Загальна площа будівлі 22 481,5 м² і складається вона з 14 поверхів.
Що там є
У готелі працює головний ресторан «Україна» загальною площею 451 м² на 250 особи та 4 банкетні зали. Бізнес-центр розташований на 1 поверсі та має сучасне офісне обладнання. Також є 6 конференц-залів та переговорні кімнати. До послуг гостей готелю — салон краси, сауна та масажний кабінет та стоянка для паркування на 69 автомобілів. Є можливість замовити послуги приватної пральні.
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Приватизація цього об'єкта запланована на літо цього року в системі «Прозорро.Продажі». Стежте за анонсами Фонду державного майна України.
Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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