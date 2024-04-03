Intel повідомила про $7 млрд операційних збитків підрозділу з виробництва чіпів — Finance.ua

Intel повідомила про $7 млрд операційних збитків підрозділу з виробництва чіпів Сьогодні 23:45 — Фондовий ринок

Intel повідомила про $7 млрд операційних збитків підрозділу з виробництва чіпів

Intel повідомила про збільшення операційних збитків свого ливарного бізнесу, що стало ударом для виробника мікросхем, на тлі того, як він намагається повернути собі технологічне лідерство, яким поступився останніми роками компанії Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC).

Про це пише Reuters.

В Intel заявили, що операційні збитки виробничого підрозділу в 2023 році становитимуть 7 мільярдів доларів, що є значнішими збитками, ніж операційні збитки в 5,2 мільярда доларів роком раніше. Виторг підрозділу в 2023 році сягнув $18,9 млрд, що на 31% менше, ніж $27,49 млрд роком раніше.

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Акції Intel впали на 4,3% після того, як документи були подані до Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC).

Під час презентації для інвесторів генеральний директор Пет Гелсінгер заявив, що 2024 стане роком найгірших операційних збитків для бізнесу компанії з виробництва мікросхем і що компанія планує вийти на рівень беззбитковості приблизно до 2027 року.

Гелсінгер сказав, що ливарний бізнес був обтяжений поганими рішеннями, зокрема рік тому проти використання машин із сильним ультрафіолетовим випромінюванням (EUV) від нідерландської фірми ASML. Хоча ці машини можуть коштувати понад 150 мільйонів доларів, вони більш рентабельні, ніж попередні інструменти для виготовлення чіпів.

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Частково через помилки Intel передала близько 30% загальної кількості пластин зовнішнім контрактним виробникам, таким як TSMC, сказав Гелсінгер. Планується зменшити цю цифру приблизно до 20%.

Тепер Intel перейшла на використання інструментів EUV, які охоплюватимуть все більше виробничих потреб у міру виведення з експлуатації старих машин.

«В епоху після EUV ми бачимо, що тепер ми дуже конкурентоспроможні за ціною, продуктивністю (і) поверненні до лідерства, — сказав Гелсінгер. — І в епоху до EUV ми несли великі витрати і (були) неконкурентоспроможними».

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Intel планує витратити 100 мільярдів доларів на будівництво чи розширення заводів із виробництва мікросхем у чотирьох штатах США. План оздоровлення бізнесу залежить від переконання зовнішніх компаній користуватися її виробничими послугами.

У межах цього плану Intel, як вказано, повідомила інвесторам, що почне звітувати про результати своєї виробничої діяльності як окремого підрозділу. Компанія, як зазначається, вкладає значні кошти, щоб наздогнати своїх основних конкурентів із виробництва мікросхем — TSMC та Samsung Electronics Co Ltd.

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