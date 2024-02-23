Intel та Microsoft підписали угоду вартістю понад $15 млрд — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Intel та Microsoft підписали угоду вартістю понад $15 млрд

Фондовий ринок
29
Intel та Microsoft підписали угоду вартістю понад $15 млрд
Intel та Microsoft підписали угоду вартістю понад $15 млрд
Intel виготовлятиме кастомізовані чипи, які були розроблені Microsoft для Microsoft. Компанії підписали нову угоду вартістю в понад $15 мільярдів у середу.
Про це пише The Verge.
Microsoft розробила власні чипи за процесом 18A, а Intel відповідатиме за їхнє виготовлення. Повідомляється, що компанія запускає нові підприємства для цих цілей.
Читайте також
Компанія розраховує, що виробництво чипів на замовлення поверне її на вершину у галузі виробництва мікросхем, а Microsoft стала першим великим клієнтом цього сервісу.
«Ми перебуваємо в розпалі дуже захоплюючої зміни платформи, яка кардинально змінить продуктивність кожної окремої організації та всієї галузі», — заявив генеральний директор Microsoft Сатья Наделла.
Поки невідомо, для чого саме використовуватимуть ці чипи, однак Microsoft раніше повідомляла про наміри створити комп’ютерний процесор і прискорювач штучного інтелекту.
За матеріалами:
mezha.media
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.