Intel пропонують перенести виробництво чипів у США: уряд готовий інвестувати $10 млрд — Finance.ua

Intel пропонують перенести виробництво чипів у США: уряд готовий інвестувати $10 млрд
Адміністрація Байдена веде переговори з корпорацією Intel щодо надання їй субсидій на суму понад $10 млрд для розгортання виробництва у США.
Про це повідомляє Bloomberg.
Це буде найбільша винагорода в рамках плану повернення виробництва напівпровідників на територію США. Очікується, що пакет субсидій Intel міститиме як позики, так і прямі гранти. Точного розподілу коштів між грантами та позиками для Intel поки не визначено. Переговори все ще продовжуються.
У рамках Закону про чипи та науку 2022 року, спрямованого на відродження американської напівпровідникової промисловості, передбачається виділення 39 млрд доларів прямих грантів, а також позик та кредитних гарантій на суму 75 млрд доларів.
Кошти буде використано для залучення провідних світових виробників чипів до виробництва своєї продукції на території США.
З моменту вступу на посаду президента Джо Байдена, компанії, які займаються виробництвом чипів, інвестували у США понад 230 млрд доларів. Метою адміністрації Байдена є створення до 2030 принаймні двох передових виробничих кластерів.
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