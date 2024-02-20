Intel пропонують перенести виробництво чипів у США: уряд готовий інвестувати $10 млрд — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Intel пропонують перенести виробництво чипів у США: уряд готовий інвестувати $10 млрд

Фондовий ринок
29
Intel пропонують перенести виробництво чипів у США: уряд готовий інвестувати $10 млрд
Intel пропонують перенести виробництво чипів у США: уряд готовий інвестувати $10 млрд
Адміністрація Байдена веде переговори з корпорацією Intel щодо надання їй субсидій на суму понад $10 млрд для розгортання виробництва у США.
Про це повідомляє Bloomberg.
Це буде найбільша винагорода в рамках плану повернення виробництва напівпровідників на територію США. Очікується, що пакет субсидій Intel міститиме як позики, так і прямі гранти. Точного розподілу коштів між грантами та позиками для Intel поки не визначено. Переговори все ще продовжуються.
Читайте також
У рамках Закону про чипи та науку 2022 року, спрямованого на відродження американської напівпровідникової промисловості, передбачається виділення 39 млрд доларів прямих грантів, а також позик та кредитних гарантій на суму 75 млрд доларів.
Кошти буде використано для залучення провідних світових виробників чипів до виробництва своєї продукції на території США.
З моменту вступу на посаду президента Джо Байдена, компанії, які займаються виробництвом чипів, інвестували у США понад 230 млрд доларів. Метою адміністрації Байдена є створення до 2030 принаймні двох передових виробничих кластерів.
За матеріалами:
Espreso.tv
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.