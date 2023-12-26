Intel оголосив про свої плани вкласти до $25 млрд у Ізраїль — Finance.ua

Intel оголосив про свої плани вкласти до $25 млрд у Ізраїль Сьогодні 23:44 — Фондовий ринок

Intel оголосив про свої плани вкласти до $25 млрд у Ізраїль, зазначивши, що отримає $3,2 млрд податкових пільг від уряду країни, пише processer.

За інформацією від Bloomberg, ці кошти будуть спрямовані на розширення заводу компанії з виробництва напівпровідників у Кір'ят-Гаті на півдні від Тель-Авіва. Стимули відповідають 12,8% запланованих інвестицій Intel.

Уряд Ізраїлю закликав компанію розпочати будівельні роботи на заводі до 2028 року і продовжувати їх щонайменше до 2035 року.

Крім того, Intel зобов’язалася витратити $16,6 млрд на місцевих постачальників протягом наступного десятиліття, створюючи тисячі нових робочих місць. Наразі в ізраїльському підрозділі Intel працює 11,7 тис. осіб, а роботи з розширення виробництва вже розпочалися.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.