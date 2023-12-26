Intel оголосив про свої плани вкласти до $25 млрд у Ізраїль — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Intel оголосив про свої плани вкласти до $25 млрд у Ізраїль

Фондовий ринок
26
Intel оголосив про свої плани вкласти до $25 млрд у Ізраїль, зазначивши, що отримає $3,2 млрд податкових пільг від уряду країни, пише processer.
За інформацією від Bloomberg, ці кошти будуть спрямовані на розширення заводу компанії з виробництва напівпровідників у Кір'ят-Гаті на півдні від Тель-Авіва. Стимули відповідають 12,8% запланованих інвестицій Intel.
Уряд Ізраїлю закликав компанію розпочати будівельні роботи на заводі до 2028 року і продовжувати їх щонайменше до 2035 року.
Крім того, Intel зобов’язалася витратити $16,6 млрд на місцевих постачальників протягом наступного десятиліття, створюючи тисячі нових робочих місць. Наразі в ізраїльському підрозділі Intel працює 11,7 тис. осіб, а роботи з розширення виробництва вже розпочалися.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.