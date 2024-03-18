Intel випустила найшвидший процесор для настільних комп’ютерів — Finance.ua

Intel випустила найшвидший процесор для настільних комп’ютерів Сьогодні 01:23 — Технології&Авто

Intel випустила найшвидший процесор для настільних комп’ютерів

Корпорація Intel представила процесор Core i9−14900K, який може розвивати тактову частоту до 6,2 ГГц без розгону, що робить його найшвидшим процесором для настільних комп’ютерів, доступним споживачам. Компанія зробила те ж саме минулого року, але тоді тактова частота чіпа становила 6 ГГц.

На додаток до рекордної швидкості процесора, i9−14900KS може похвалитися архітектурою 24 ядра/32 потоки та 36 мегабайтами власної технології Intel Smart Cache, яка розподіляє кеш-пам'ять між різними ядрами. Intel заявляє, що це забезпечить «потужну продуктивність в іграх та при створенні контенту».

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Чіп також використовує інструмент Intel Thermal Velocity Boost, який є функцією в чіпах Intel Core 11-го покоління і пізніших, що підвищує тактову частоту на 100 МГц, коли температура опускається нижче порогу в 70 °C. Іншими словами, переконайтеся, що ваша система охолодження на висоті.

Що стосується показників, то компанія обіцяє, що геймери отримають до 15 відсотків приросту продуктивності, а творці контенту зможуть насолодитися 73-відсотковим зростанням продуктивності при виконанні трудомістких робочих процесів. Процесор i9−14900KS сумісний з материнськими платами Z790 та Z690, але Intel рекомендує використовувати найновішу версію BIOS для забезпечення найкращих результатів.

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Core i9−14900KS доступний вже зараз за ціною від $700. Він доступний у традиційних роздрібних магазинах у вигляді продукту в коробці та найближчим часом буде інтегрований в системи від партнерів-виробників оригінального обладнання (OEM). Intel продовжує фокусуватися на швидкості, а не на штучному інтелекті, що було помітно в анонсах продуктів цього року.

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