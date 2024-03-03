Майбутнє за ШІ: Intel планує оснастити 100 млн ПК процесорами з вбудованим штучним інтелектом до 2025 року — Finance.ua

Майбутнє за ШІ: Intel планує оснастити 100 млн ПК процесорами з вбудованим штучним інтелектом до 2025 року 03.03.2024, 00:28 — Технології&Авто

Майбутнє за ШІ: Intel планує оснастити 100 млн ПК процесорами з вбудованим штучним інтелектом до 2025 року

Компанія Intel переконана, що майбутнє за ШІ-прискореними комп’ютерами. У плани компанії входить оснащення 100 млн ПК до 2025 року своїми процесорами, у які вбудують блоки для роботи зі штучним інтелектом.

Нову стратегію та цілі на майбутнє окреслив віцепрезидент Intel Девід Фенг в межах виставки MWC 2024 у Барселоні.

Зараз Intel тісно співпрацює з Microsoft над визначенням критеріїв ПК зі штучним інтелектом. Ключовими елементами концепції «AI PC» є:

спеціальна кнопка Copilot;

чатбот та інші широкі зусилля Microsoft в царині ШІ;

процесори Intel Core Ultra з вбудованою графікою й окремим нейронними процесорами для моделей ШІ в актуальній платформі vPro для бізнес-ноутбуків.

Великі мовні моделі та штучний інтелект — нове золото на поточному етапі боротьби Microsoft, Meta, Google та NVIDIA за першість у створенні передових чипів. Достатньо поглянути на динаміку котирувань акцій та фінансові показники цих компаній за кілька останніх років особливо у «зеленого» чипмейкера, який за 2023 рік подорожчав у 5,5 раза і днями в моменті вийшов на $2 трлн ринкової капіталізації.

Усі великі виробники ПК, окрім Apple, підтвердили плани щодо випуску комп’ютерів зі штучним інтелектом пізніше цього року.

60 млн наступного року — досить амбітна ціль для Intel з огляду, що це понад 20% прогнозованого світового ринку ПК у 2025 році, зазначає Asia Nikkei.

За даними Counterpoint Research, у 2023 році світовий ринок ПК обвалився на 14%. Та є і хороші новини — перші ознаки пожвавлення попиту, які вселяють надію на відскок до доковідних часів вже цього року. Аналітики Jon Peddie Research у нещодавньому звіті зафіксували зростання постачань процесорів для ПК на 24% за підсумком останнього кварталу 2023 року.

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